Martes, 09 de Septiembre 2025

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 9 de septiembre

Además de los descuentos en alimentos, la cadena de supermercados se pone a tono con las fiestas patrias ofreciendo hasta 40 % de ahorro en vinos y licores

Por: G. Solano

Las ofertas pueden ser aprovechadas en línea y tiendas físicas. UNSPLASH/Fikri Rasyid

Este día, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras y carnes en el semanal Martes de Frescura; precios especiales que pueden ser aprovechados en las más de 2 mil sucursales de la cadena y en su página de internet: super.walmart.com.mx, donde además es posible elegir el pedido a domicilio o la modalidad de recoger en tienda (pickup), a partir de una compra mínima de 299 pesos en cualquier departamento.

Aguacate, jitomate, toronja y tomate son parte de las promociones de hoy.

Además, en su página de internet Wal-Mart anuncia hasta 40 % de ahorro en vinos y licores,30 % en productos de papelería y alimentos para el lunch escolar, 30 % en artículos para bebés y hasta 40 % en el cuidado personal y belleza.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

Aguacate Hass: 49.90 pesos por kilo.
Aguacate Hass Marketside en malla, 5 piezas: 39.90 pesos.
Champiñones: 69.00 pesos por kilo.
Chile poblano: 19.90 pesos por kilo.
Jícama: 19.90 pesos por kilo.
Jitomate saladet: 12.90 pesos por kilo.
Lechuga romana: 12.90 pesos por kilo.
Limón agrio: 19.90 pesos por kilo.
Limón sin semilla: 19.90 pesos por kilo.
Nectarina amarilla: 59.00 pesos por kilo.
Papa blanca: 19.90 pesos por kilo.
Pepino: 19.90 pesos por kilo.
Pera Bosc: 29.90 pesos por kilo.
Perón golden Chihuahua: 39.90 pesos por kilo.
Piña miel: 29.90 pesos por kilo.
Sandía roja: 12.90 pesos por kilo.
tomate verde sin cáscara: 29.90 pesos por kilo.
Toronja: 29.90 pesos por kilo.
Uva red globo: 39.90 pesos por kilo.

Carnes y pescados

Atún ahumado estilo marlín: 265.00 pesos por kilo.
Carne molida de res 80/20: 99.00 pesos por kilo.
Cecina de res: 269.00 pesos por kilo
Elote blanco: 6.90 pesos por pieza.
Filete de tilapia: 115 pesos por kilo.
Milanesa de cerdo: 104.00 pesos por kilo

