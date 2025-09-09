Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 9 de septiembre

Este día, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras y carnes en el semanal Martes de Frescura; precios especiales que pueden ser aprovechados en las más de 2 mil sucursales de la cadena y en su página de internet: super.walmart.com.mx, donde además es posible elegir el pedido a domicilio o la modalidad de recoger en tienda (pickup), a partir de una compra mínima de 299 pesos en cualquier departamento.Aguacate, jitomate, toronja y tomate son parte de las promociones de hoy.Además, en su página de internet Wal-Mart anuncia hasta 40 % de ahorro en vinos y licores,30 % en productos de papelería y alimentos para el lunch escolar, 30 % en artículos para bebés y hasta 40 % en el cuidado personal y belleza.Frutas y verdurasAguacate Hass: 49.90 pesos por kilo. Aguacate Hass Marketside en malla, 5 piezas: 39.90 pesos. Champiñones: 69.00 pesos por kilo. Chile poblano: 19.90 pesos por kilo. Jícama: 19.90 pesos por kilo. Jitomate saladet: 12.90 pesos por kilo. Lechuga romana: 12.90 pesos por kilo. Limón agrio: 19.90 pesos por kilo. Limón sin semilla: 19.90 pesos por kilo. Nectarina amarilla: 59.00 pesos por kilo. Papa blanca: 19.90 pesos por kilo. Pepino: 19.90 pesos por kilo. Pera Bosc: 29.90 pesos por kilo. Perón golden Chihuahua: 39.90 pesos por kilo. Piña miel: 29.90 pesos por kilo. Sandía roja: 12.90 pesos por kilo. tomate verde sin cáscara: 29.90 pesos por kilo. Toronja: 29.90 pesos por kilo. Uva red globo: 39.90 pesos por kilo.Carnes y pescadosAtún ahumado estilo marlín: 265.00 pesos por kilo. Carne molida de res 80/20: 99.00 pesos por kilo. Cecina de res: 269.00 pesos por kilo Elote blanco: 6.90 pesos por pieza. Filete de tilapia: 115 pesos por kilo. Milanesa de cerdo: 104.00 pesos por kilo