Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 9 de septiembre

Hoy 9 de septiembre, Walmart tiene su segundo Martes de Frescura del mes. Los martes de cada semana, la cadena de supermercados con importante presencia a nivel nacional ofrece los mejores precios para frutas, verduras y carnes, así como otros alimentos perecederos. Las promociones pueden aprovecharse en cualquiera en sus más de 2 mil sucursales o a través de la tienda en línea de su página web.

En caso de elegir aprovechar el Martes de Frescura en Walmart a través de la modalidad en línea, tendrás la oportunidad de solicitar el envío a domicilio, con un costo extra, o aplicar a la modalidad de "pick-up", con la que podrás pasar por tu pedido siempre y cuando logres una compra mínima de $299 pesos. Recuerda ser muy específico con las condiciones de maduración en las que deseas que estén las frutas y verduras.

De lo contrario, podrías organizar una vuelta a alguna de las múltiples sucursales de Walmart en el país. Los descuentos por el Martes de Frescura se mantendrán durante el largo horario en tiendas del día de hoy que va desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Recuerda que las ofertas se encuentran predominantemente en la sección de refrigeradores para carnes y distintas proteínas animales, así como en la sección de mercado para frutas y verduras.

Estas son las ofertas del Martes de Frescura en Walmart para hoy 26 de agosto

Frutas y verduras

Filete de tilapia por kilo a $115 pesos

Medallón de atún Dolores Premium a $229 pesos

Cubitos de atún Dolores a $64 pesos

Atún ahumado estilo marlin por kilo a $65 pesos

Filete de atún Dolores Premium pieza a $134 pesos

Filete de atún Dolores Premium pieza a $64 pesos

Filete de pescado Sierra Madre Blanco del Nilo por kilo a $234 pesos

