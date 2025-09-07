Domingo, 07 de Septiembre 2025

Economía | Liverpool

Liverpool: Encuentra playeras deportivas Adidas en menos de 400 pesos

Liverpool trae para ti el outlet de playeras deportivas de diversas marcas, entre las que destacan Adidas, Puma y Under Armour, a precios increíbles

Por: Fabián Flores

Revisa las playeras deportivas de las mejores marcas disponibles en el outlet para caballeros de Liverpool. UNSPLASH / A. Griffiths / ESPECIAL / Liverpool

Liverpool, la cadena mexicana de tiendas departamentales, opera almacenes en todo el país y cuenta con boutiques especializadas y centros comerciales, ofreciendo una amplia variedad de productos para la familia como ropa, tecnología, muebles y artículos para el hogar.

Fundada en 1847, los almacenes departamentales de Liverpool tienen un formato que ofrece una amplia gama de productos para toda la familia, servicio personalizado y ubicaciones estratégicas para brindar una experiencia de compra completa.

Actualmente, Liverpool posee 124 tiendas departamentales distribuidas a lo largo de la República Mexicana.

Playeras deportivas para hombre a precios imperdibles

Liverpool, en su sección outlet para caballeros, ha destacado las playeras deportivas disponibles con precios accesibles, entre los que destacan algunas playeras Adidas a menos de 400 pesos.

Revisa la lista que aquí compartimos con otras marcas que también ofrecen playeras deportivas a precios bajos. ¡No dejes pasar la oportunidad de estrenar a un superprecio!

Playera deportiva PUMA en 257 pesos

 ESPECIAL / Liverpool
Playera deportiva Under Armour en 263 pesos

 ESPECIAL / Liverpool 
Playera deportiva Adidas en 239 pesos

 ESPECIAL / Liverpool 
Playera deportiva Adidas en 449 pesos

  ESPECIAL / Liverpool
Playera deportiva Adidas en 399 pesos

  ESPECIAL / Liverpool
Playera deportiva Oakley en 503 pesos

 ESPECIAL / Liverpool 
Playera deportiva Adidas en 392 pesos

  ESPECIAL / Liverpool 
Playera deportiva X10 en 143 pesos

 ESPECIAL / Liverpool  
Playera deportiva Adidas en 399 pesos

 ESPECIAL / Liverpool  
Playera deportiva Adidas en 349 pesos

 ESPECIAL / Liverpool  
Playera deportiva Adidas en 299 pesos

 ESPECIAL / Liverpool  
Playera deportiva Adidas en 399 pesos

 ESPECIAL / Liverpool  
