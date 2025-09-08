Liverpool: Estos son los celulares con 50% de descuento previo a la Venta Nocturna

Se acerca una de las noches más esperadas para muchas y muchos: la Venta Nocturna Liverpool, que ofrecerá una gran variedad de descuentos en productos seleccionados.

¿Cuándo es la próxima Venta Nocturna de Liverpool?

La próxima Venta Nocturna de Liverpool se llevará a cabo durante el primer fin de semana de octubre, por lo que solo restan unas cuantas semanas para aprovechar los múltiples beneficios de este evento comercial.

Aunque aún falta un mes para esta venta especial, Liverpool se adelanta con atractivas promociones. A continuación, te compartimos los irresistibles descuentos previos en celulares, con rebajas de hasta el 50 porciento.

Celulares con 50% de descuento en Liverpool

Moto G24, LCD 6.5 pulgadas, reacondicionado, 2 mil 899 pesos.

ESPECIAL/ LIVERPOOL

HISENSE V40S IPS, 5 pulgadas, mil 361 pesos.

ESPECIAL/ LIVERPOOL

MOTOROLA Moto G15 LCD 6, 7 pulgadas, 3 mil 907 pesos.

ESPECIAL/ LIVERPOOL

XIAOMI Redmi A5 IPS, 6.8 pulgadas, mil 593 pesos.

ESPECIAL/ LIVERPOOL

SAMSUNG Galaxy A16 AMOLED, 6.7 pulgadas, 4 mil 53 pesos.

ESPECIAL/ LIVERPOOL

INFINIX Hot 60I LCD IPS, 6.7 pulgadas, 2 mil 999 pesos.

ESPECIAL/ LIVERPOOL

MOTOROLA Moto G24 IPS, 6.5 pulgadas, 2 mil 499 pesos.

ESPECIAL/ LIVERPOOL

CELLALLURE flip smart TFT, 5.5 pulgadas desbloqueado, 2 mil 999 pesos.

ESPECIAL/ LIVERPOOL

INFINIX Smart 10 LCD, 6.67 pulgadas desbloqueado, mil 999 pesos.

ESPECIAL/ LIVERPOOL

CELLALLURE-Smart AMOLED, 5.5 pulgadas, 2 mil 499 pesos.

ESPECIAL/ LIVERPOOL

INFINIX Hot 12I LCD, 6.6 pulgadas, mil 942 pesos.

ESPECIAL/ LIVERPOOL

TECNO Spark Go 2 LCD, 6.67 pulgadas, mil 952 pesos.

ESPECIAL/ LIVERPOOL

REALME C21Y IPS, 6.5 pulgadas, mil 826 pesos.

ESPECIAL/ LIVERPOOL

Para conocer más modelos de celulares y sus descuentos ingresa aquí.

AS

