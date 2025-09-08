Liverpool: Así puedes obtener un descuento adicional durante la Venta Nocturna 2025

¡La Venta Nocturna de Liverpool está a la vuelta de la esquina! Este evento es para muchas personas en México una de las mejores oportunidades para conseguir increíbles descuentos en una amplia variedad de productos, de cara a las fiestas de fin de año. Y aunque todavía no se han revelado mayores detalles sobre los días o las promociones , algunos compradores deben saber que podrán obtener además un descuento adicional de hasta el 10% en todas sus compras. Conoce todos los detalles para aprovechar al máximo esta oportunidad.

Liverpool organiza cuatro ediciones de la Venta Nocturna a lo largo del año, y la próxima de 2025 está programada para el mes de octubre, por temporada de aniversario de la tienda. Durante estos días, que todavía no son anunciados, los clientes tendrán la posibilidad de comprar productos con descuento. Así que, si tienes en mente algún producto, ya sea para uso personal, tu casa, o como regalo, este es el momento perfecto para conseguirlo a un precio especial.

Las compras de la Venta Nocturna se pueden realizar tanto en tiendas físicas como a través de su aplicación móvil y en su página web oficial, facilitando el acceso a las ofertas desde la comodidad del hogar.

Se sabe que Liverpool dijo que ofrecerá promociones especiales y la opción de pagar a meses sin intereses para todos los usuarios de sus tarjetas departamentales.

Pero si se está buscando obtener un descuento adicional de hasta el 10%, es bueno saber que, como ocurre a lo largo del año, durante la próxima Venta Nocturna de Liverpool la cadena comercial ofrecerá un beneficio exclusivo. Aquellos que soliciten su tarjeta departamental Liverpool o Liverpool VISA, así como Liverpool Garantizada, tendrán acceso a esta promoción especial. Los clientes que consigan alguna de estas tarjetas recibirán el descuento extra el mismo día en que realicen su primera compra utilizando el nuevo plástico, lo que representa una excelente oportunidad para maximizar los ahorros.

¿Cuándo son las otras ediciones de la Venta Nocturna de Liverpool?

La Venta Nocturna de Liverpool es un periodo con promociones exclusivas y descuentos en diversas categorías dentro de la tienda. Estas ofertas suelen estar disponibles por un lapso de dos a tres días en cada temporada, lo que da a los clientes un tiempo limitado para aprovechar precios reducidos.

A lo largo del año, se llevan a cabo cuatro ediciones de la Venta Nocturna de Liverpool. Estas son:

Especial para mamás

La tienda señala que elegir el obsequio ideal para mamá no siempre es sencillo. Por ello, durante el primer fin de semana de mayo se lleva a cabo la primera Nocturna del año, dedicada a las madres del hogar.

Especial para papás

La segunda edición tiene lugar previo al Día del Padre, con descuentos que se activan durante el segundo fin de semana de junio.

De Navidad

Después de la tercera jornada, que se realiza en octubre y es la de aniversario, llega la Venta Nocturna navideña, enfocada en productos ideales para regalar. Esta se lleva a cabo durante el primer fin de semana de diciembre y representa la última oportunidad del año para acceder a estas promociones.

