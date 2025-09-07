Calendario Pensión Bienestar: ¿Quiénes cobran del 8 al 12 de septiembre?

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer el calendario oficial de pagos por letra de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre de septiembre-octubre, el quinto del 2025.

De este modo, adultos mayores, mujeres en edad avanzada, personas con discapacidad y mujeres jefas de familia se verán beneficiados con un impulso económico.

Los recursos económicos se dispersarán en las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios, de acuerdo con la inicial del primer apellido del derechohabiente.

Recuerda que no es necesario que retires tu dinero el mismo día del pago y que este permanecerá en tu cuenta del Banco del Bienestar hasta que lo saques.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar del 8 al 12 de septiembre?

Lunes 8 de septiembre: G

Martes 9 de septiembre: G

Miércoles 10 de septiembre: H, I, J, K

Jueves 11 de septiembre: L

Viernes 12 de septiembre: M

¿Cuánto pagan las pensiones del Bienestar en septiembre del 2025?

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

La tarjeta de los programas del Bienestar puede usarse como la de cualquier otro banco, en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago.

