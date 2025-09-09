Martes, 09 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 9 y 10 de septiembre

Si planeas hacer despensa esta semana, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios

Por: El Informador

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 9 y 10 de septiembre en el MartiMiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Unsplash.

¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 9 y 10 de septiembre la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios. 

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas. 

Frutas y Verduras

  • Calabaza Italiana por Kg: $19.50
  • Cebolla de Cambray por Pieza: $10.90
  • Chayote sin Espinas por kg: $18.90
  • Chile Jalapeño por Kg: $26.70
  • Ciruela por kg: $79.00
  • Ejote por kg: $19.90
  • Elote por Pieza: $11.90
  • Guayaba por Kg: $39.90
  • Lechuga Romana Pieza: $21.90
  • Limón sin Semilla por Kg: $19.50
  • Mandarina por Kg: $49.90
  • Mango Paraíso por Kg: $25.90
  • Melón Chino por Kg: $19.50
  • Naranja Agria kg: $19.90
  • Nopal por kg: $29.90
  • Papa Cambray por kg: $22.99
  • Pepino Verde por Kg: $19.50
  • Pera Mantequilla por Kg: $49.90
  • Pimiento Verde por kg: $79.00
  • Piña Gota Miel por Kg: $39.90
  • Plátano Macho por Kg: $29.90
  • Sandia Blanca Rayada por Kg: $15.90
  • Tomate Bola por kg: $29.90
  • Tomate Saladet por kg: $19.50
  • Uva Globo Emperador por kg: $49.90
  • Uva Verde por kg: $69.90

