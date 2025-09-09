¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 9 y 10 de septiembre la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Frutas y Verduras

Calabaza Italiana por Kg: $19.50

Cebolla de Cambray por Pieza: $10.90

Chayote sin Espinas por kg: $18.90

Chile Jalapeño por Kg: $26.70

Ciruela por kg: $79.00

Ejote por kg: $19.90

Elote por Pieza: $11.90

Guayaba por Kg: $39.90

Lechuga Romana Pieza: $21.90

Limón sin Semilla por Kg: $19.50

Mandarina por Kg: $49.90

Mango Paraíso por Kg: $25.90

Melón Chino por Kg: $19.50

Naranja Agria kg: $19.90

Nopal por kg: $29.90

Papa Cambray por kg: $22.99

Pepino Verde por Kg: $19.50

Pera Mantequilla por Kg: $49.90

Pimiento Verde por kg: $79.00

Piña Gota Miel por Kg: $39.90

Plátano Macho por Kg: $29.90

Sandia Blanca Rayada por Kg: $15.90

Tomate Bola por kg: $29.90

Tomate Saladet por kg: $19.50

Uva Globo Emperador por kg: $49.90

Uva Verde por kg: $69.90

