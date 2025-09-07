Domingo, 07 de Septiembre 2025

Venta Nocturna Liverpool: ¿Cuáles serán los métodos de pago para las compras en línea?

La Venta Nocturna más próxima se llevará a cabo el primer fin de semana de octubre

Por: Fabián Flores

Esta próxima venta nocturna de Liverpool podrás comprar en cualquier momento del día y la noche desde la página de la tienda. UNSPLASH / B. Wisz / ESPECIAL / Liverpool

Liverpool, la cadena mexicana de tiendas departamentales, opera almacenes en todo el país y cuenta con boutiques especializadas y centros comerciales, ofreciendo una amplia variedad de productos para la familia como ropa, tecnología, muebles y artículos para el hogar. Actualmente, posee 124 tiendas departamentales distribuidas a lo largo de la República Mexicana.

La Venta Nocturna de Liverpool es un periodo de promociones exclusivas y descuentos en distintas categorías de toda la tienda. Es una gran oportunidad para aprovechar las ofertas: puedes estrenar un nuevo look gracias a los descuentos en moda y accesorios o renovar tu hogar con las promociones en muebles y decoración, o estar a la vanguardia con la tecnología y tener el gadget o celular más avanzado.

Liverpool cuenta con 4 temporadas de Venta Nocturna:

  • La primera sucede generalmente en abril, en vísperas del Día de las Madres
  • La segunda es en junio y se celebra para encontrar el regalo ideal para papá
  • El mes de octubre se lleva a cabo la tercera Venta Nocturna de Liverpool por el aniversario de la tienda
  • En diciembre se realiza la última del año

¿Qué métodos de pago ofrece Liverpool durante la Venta Nocturna?

La Venta Nocturna más próxima se llevará a cabo el primer fin de semana de octubre. Las y los clientes podrán aprovechas las ofertas de esta venta tanto en tiendas físicas como en línea.

Liverpool ofrece el envío gratis de tus compras desde su sitio web y la Garantía Liverpool de devoluciones sin condición.

Según la página oficial de la tienda, las y los usuarios podrán pagar sus compras en línea utilizando los siguientes métodos de pago:

  • PayPal
  • Waldo's
  • Farmacias del Ahorro
  • 7eleven
  • Farmacias Benavides 
  • SPEI

Esta próxima Venta Nocturna de Liverpool podrás comprar en cualquier momento del día y la noche desde la página de la tienda y aprovechar las mejores promociones de este evento comercial. 

