Venta Nocturna Liverpool: ¿Cuáles serán los métodos de pago para las compras en línea?

Liverpool, la cadena mexicana de tiendas departamentales, opera almacenes en todo el país y cuenta con boutiques especializadas y centros comerciales, ofreciendo una amplia variedad de productos para la familia como ropa, tecnología, muebles y artículos para el hogar. Actualmente, posee 124 tiendas departamentales distribuidas a lo largo de la República Mexicana.

La Venta Nocturna de Liverpool es un periodo de promociones exclusivas y descuentos en distintas categorías de toda la tienda. Es una gran oportunidad para aprovechar las ofertas: puedes estrenar un nuevo look gracias a los descuentos en moda y accesorios o renovar tu hogar con las promociones en muebles y decoración, o estar a la vanguardia con la tecnología y tener el gadget o celular más avanzado.

Liverpool cuenta con 4 temporadas de Venta Nocturna :

La primera sucede generalmente en abril, en vísperas del Día de las Madres

La segunda es en junio y se celebra para encontrar el regalo ideal para papá

El mes de octubre se lleva a cabo la tercera Venta Nocturna de Liverpool por el aniversario de la tienda

En diciembre se realiza la última del año

¿Qué métodos de pago ofrece Liverpool durante la Venta Nocturna?

La Venta Nocturna más próxima se llevará a cabo el primer fin de semana de octubre. Las y los clientes podrán aprovechas las ofertas de esta venta tanto en tiendas físicas como en línea .

Liverpool ofrece el envío gratis de tus compras desde su sitio web y la Garantía Liverpool de devoluciones sin condición.

Según la página oficial de la tienda, las y los usuarios podrán pagar sus compras en línea utilizando los siguientes métodos de pago:

PayPal

Waldo's

Farmacias del Ahorro

7eleven

Farmacias Benavides

SPEI

Esta próxima Venta Nocturna de Liverpool podrás comprar en cualquier momento del día y la noche desde la página de la tienda y aprovechar las mejores promociones de este evento comercial.

