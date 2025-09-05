Estos son los diferentes usos para la Tarjeta del Bienestar

El Banco del Bienestar es la institución financiera mediante la cual el Gobierno de México dispersa los recursos económicos de los Programas del Bienestar a los beneficiarios, por lo tanto, la Tarjeta del Bienestar es el único medio de pago de apoyos como las Pensiones del Bienestar, la Beca Rita Cetina, las Becas Benito Juárez, entre otros.Cada uno de los programas del Bienestar establece sus fechas y calendarios de pagos para llevar a cabo los depósitos monetarios de una manera ordenada.Aunque los derechohabientes suelen emplear su Tarjeta del Banco del Bienestar solamente para cobrar los recursos de los programas sociales, la realidad es que este plástico tiene muchas otras funciones.De acuerdo con el portal web oficial de Programas para el Bienestar, estas son las diferentes maneras en las que se puede usar la tarjeta del Banco del Bienestar:A través de la aplicación del Banco del Bienestar, disponible para Android y iOS, puedes conocer el saldo de tu tarjeta, además de consultar los movimientos de tu cuenta.Estos son los montos que los principales programas sociales del Gobierno Federal otorgan a sus beneficiarios:Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestralesPensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestralesPensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestralesApoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestralesBeca Rita Cetina: Para estudiantes de secundaria, mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada alumno adicionalBeca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez: mil 900 pesosBeca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5 mil 800 pesosCabe señalar que, una vez depositado, el dinero permanece seguro en la cuenta, por lo que no es necesario retirarlo el mismo día del depósito.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB