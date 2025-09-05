Liverpool: ¿Cuándo llegan las ofertas por el Buen Fin 2025?

El Buen Fin 2025 se celebrará del 13 al 17 de noviembre, ofreciendo a los consumidores mexicanos una oportunidad única para adquirir productos con descuentos significativos. Este evento, inspirado en el Black Friday estadounidense, busca impulsar la economía mediante promociones en diversas categorías y con la participación de varias empresas, por ejemplo Liverpool, una de las principales cadenas departamentales del país, se ha sumado nuevamente a esta iniciativa, prometiendo ofertas atractivas para sus clientes.

Durante el Buen Fin 2025, Liverpool ofrecerá descuentos de hasta el 50% en una amplia variedad de productos, incluyendo moda, tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar. Además, los clientes podrán aprovechar promociones como meses sin intereses y beneficios exclusivos para tarjetahabientes Liverpool.

Estas ofertas estarán disponibles tanto en tiendas físicas como en línea, brindando comodidad y accesibilidad a los consumidores.

Para facilitar las compras, Liverpool ha habilitado su plataforma en línea, donde los usuarios pueden explorar las promociones con anticipación. Asimismo, se recomienda descargar la aplicación móvil Liverpool Pocket, que ofrece descuentos exclusivos y la posibilidad de realizar compras desde cualquier lugar.

Es importante mencionar que, como en ediciones anteriores, se contará con la supervisión de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para garantizar que los comercios respeten las promociones publicitadas y evitar prácticas comerciales indebidas. Se exhorta a los consumidores a estar atentos a las fechas y a planificar sus compras para aprovechar al máximo las ofertas disponibles.

El Buen Fin 2025 representa una excelente oportunidad para adquirir productos de calidad a precios competitivos. Con la participación de Liverpool y otras tiendas, se espera que esta edición supere las expectativas de los consumidores y continúe consolidándose como una de las temporadas de compras más importantes del país.

