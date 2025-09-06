La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en coordinación con las empresas Telcel, Movistar, ATyT, Bait y Altán, puso en marcha una prueba piloto para el registro de usuarios de telefonía móvil, como parte de los esfuerzos para combatir la extorsión, fraudes y otros delitos cometidos mediante líneas telefónicas.

El ejercicio, previo al registro obligatorio de nuevas líneas en todos los puntos de venta, forma parte de las disposiciones contenidas en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El piloto comenzó el 1 de septiembre y concluirá en octubre, fecha en que entrarán en vigor las nuevas regulaciones.

Durante la firma del acuerdo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura Digital de la ATDT, Jorge Luis Pérez Hernández, explicó que la prueba permitirá identificar áreas de mejora en los procesos de registro, tanto de líneas telefónicas como de usuarios, a cargo de los concesionarios y comercializadores del servicio móvil.

Pérez Hernández detalló que el registro se realizará a través de algún documento oficial que contenga la Clave Única de Registro de Población (CURP), con el fin de vincularla con la línea telefónica contratada o adquirida en los centros de atención a clientes. Los datos personales quedarán bajo resguardo de las compañías telefónicas, de conformidad con la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, sin que el gobierno tenga acceso a ellos.

Para las líneas activas, las empresas habilitarán un periodo especial de registro, incluyendo modalidades remotas, para facilitar el proceso a los usuarios.

Al evento asistieron autoridades y directivos del sector. Entre ellos destacaron José Luis Rodríguez, subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil; David Boone, titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SSPC; Gabriel Contreras, vicepresidente de Asuntos Regulatorios y Externos de ATyT; Zaira Pérez, directora general de Altán Redes; Alejandro Cantú, director jurídico y secretario del Consejo de Administración de América Móvil; Gabriel Cejudo, CEO de Bait; y Camilo Aya Caro, presidente y CEO de Telefónica Movistar México.

Con esta iniciativa, el gobierno busca fortalecer la seguridad en telecomunicaciones, reducir delitos cometidos mediante el uso de líneas móviles y garantizar un registro seguro de los usuarios, manteniendo la protección de sus datos personales.

