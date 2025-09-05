Beca Rita Cetina: ¿Qué es la CCT y cómo obtenerla para poder registrarte?

La Beca Rita Cetina es uno de los apoyos que ofrece el Gobierno de México a estudiantes de educación básica, con el objetivo de que los menores cuenten con los recursos necesarios para continuar sus estudios.

Alumnos de preescolar, primaria y secundaria pueden solicitar la ayuda bimestral de mil 900 pesos, siempre y cuando un padre o tutor legal se registre en la convocatoria, la cual abrirá inscripciones este 15 de septiembre.

Te puede interesar: Diversos fenómenos traerán lluvias a estos estados hoy viernes

Sin embargo, han surgido muchas dudas sobre el registro y los documentos que se deben presentar, especialmente en torno a la CCT, que aunque es un requisito obligatorio para acceder al beneficio, muchas personas desconocen qué es y cómo obtenerla. A continuación te lo explicamos:

La CCT es la Clave del Centro de Trabajo de la escuela a la que asiste tu hijo o hija , y es indispensable para registrarse en cualquiera de las Becas del Bienestar.

Conocer la clave de la escuela es muy sencillo, ya que se puede consultar en línea en el siguiente enlace: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/.

Dentro del sitio, deberás seleccionar el apartado destinado a la beca de tu interés, en este caso la Beca Rita Cetina, y presionar la opción que dice "busca mi escuela secundaria".

Luego, dirígete a la parte superior de la página y cambia la pestaña a "busca aquí tu escuela secundaria pública y ubicación".

Una vez ahí, selecciona el estado, municipio y localidad, y haz clic en “buscar escuela”. En el mapa ubica la institución a la que asisten tus hijos, toca el símbolo de lápiz y automáticamente se mostrará el CCT, su ubicación y otros datos básicos.

La Beca Rita Cetina es un programa universal, lo que significa que se entrega a todos los alumnos que se inscriban correctamente.

Requisitos para la Beca Rita Cetina

De la madre, padre, tutora o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial (digitalizada)

Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses (digitalizado)

Cuenta en la plataforma Llave MX

También puedes leer: Estas son las principales causas de muerte en México, según el Inegi

Del estudiante o estudiantes a registrar:

CURP

Clave de Centro de Trabajo (CCT)

La beca otorga un pago de mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante registrado , reduciendo así la carga económica de los padres de familia en México.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP