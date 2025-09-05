Beca Rita Cetina: ¿Qué es la CCT y cómo obtenerla para poder registrarte?

La Beca Rita Cetina es uno de los apoyos que ofrece el Gobierno de México a estudiantes de educación básica, con el objetivo de que los menores cuenten con los recursos necesarios para continuar sus estudios.Alumnos de preescolar, primaria y secundaria pueden solicitar la ayuda bimestral de mil 900 pesos, siempre y cuando un padre o tutor legal se registre en la convocatoria, la cual abrirá inscripciones este 15 de septiembre.Sin embargo, han surgido muchas dudas sobre el registro y los documentos que se deben presentar, especialmente en torno a la CCT, que aunque es un requisito obligatorio para acceder al beneficio, muchas personas desconocen qué es y cómo obtenerla. A continuación te lo explicamos:La CCT es la Clave del Centro de Trabajo de la escuela a la que asiste tu hijo o hija, y es indispensable para registrarse en cualquiera de las Becas del Bienestar.Conocer la clave de la escuela es muy sencillo, ya que se puede consultar en línea en el siguiente enlace: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/.Dentro del sitio, deberás seleccionar el apartado destinado a la beca de tu interés, en este caso la Beca Rita Cetina, y presionar la opción que dice "busca mi escuela secundaria".Luego, dirígete a la parte superior de la página y cambia la pestaña a "busca aquí tu escuela secundaria pública y ubicación".Una vez ahí, selecciona el estado, municipio y localidad, y haz clic en “buscar escuela”. En el mapa ubica la institución a la que asisten tus hijos, toca el símbolo de lápiz y automáticamente se mostrará el CCT, su ubicación y otros datos básicos.La Beca Rita Cetina es un programa universal, lo que significa que se entrega a todos los alumnos que se inscriban correctamente.De la madre, padre, tutora o tutor:Del estudiante o estudiantes a registrar:La beca otorga un pago de mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante registrado, reduciendo así la carga económica de los padres de familia en México.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP