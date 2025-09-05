Arrancan en Tlaquepaque las "Ferias por la Paz"

Laura Imelda Pérez Segura , presidenta municipal de Tlaquepaque, dio inicio a las “ Ferias por la Paz ”, como parte de la estrategia integral de Atención a las Causas que promueve el Gobierno de México.

En la colonia El Vergel, autoridades federales, estatales y municipales, instalaron módulos de servicios para brindar atención y ofrecer los programas que operan las diferentes dependencias gubernamentales.

La alcaldesa expresó que estas ferias consisten en acercar servicios y oportunidades a las personas a través de módulos de asesoría y gestiones, a las cuales se les dará seguimiento. Estos eventos se llevarán a cabo durante tres meses, los días viernes, en diferentes colonias del municipio .

Las dependencias municipales participantes en las ferias son:

Programas de Bienestar

Sistema DIF

Seguridad Pública

Obras Públicas

Agua Potable

Alumbrado Público

Aseo Público

Inspección y Vigilancia

Parques y Jardines

Regularización de Predios

Registro Civil

Asesoría Jurídica

Atención de primer contacto a mujeres

Durante el arranque, Laura Imelda externó que es de gran importancia que el municipio forme parte de esta estrategia nacional de construcción de paz, por lo que, en conjunto con los tres órdenes de gobierno, se llevarán a cabo dichas ferias que “ trabajarán por el bienestar de la gente ”.

Laura Imelda externó que es de gran importancia que el municipio forme parte de esta estrategia nacional de construcción de paz. ESPECIAL

Por su parte, la directora de Instrumentos de Colaboración Interinstitucional de la Secretaría de Gobernación, Nancy Araceli Pimentel Miranda , resaltó que una parte fundamental de esta estrategia nacional de seguridad en su eje Atención a las Causas, es atender con sensibilidad y firmeza las causas que generan violencia y vulnerabilidad social.

Finalmente, el subsecretario general de gobierno del Estado de Jalisco, Francisco Ramírez Salcido , detalló que estas ferias son el reflejo de lo que se puede lograr trabajando en conjunto y con un mismo objetivo, que es el bienestar las personas.

