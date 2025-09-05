Beca Rita Cetina: Arrancan asambleas informativas; así puedes saber cuándo le toca en tu escuela

Con motivo del próximo periodo de registro para estudiantes de nuevo ingreso a secundaria, el día de ayer arrancaron las asambleas informativas de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina en las escuelas públicas de este nivel educativo en México.A través de estos espacios se pretende que madres, padres y tutores de alumnos de secundaria resuelvan sus dudas sobre el proceso. De acuerdo con el sitio web de Programas para el Bienestar, en cada plantel se explicarán los requisitos, el calendario y la documentación necesaria para que ninguna familia quede fuera de este apoyo.En este sentido, es de vital importancia la asistencia de los responsables de los alumnos en las fechas indicadas por las autoridades competentes.Para que las familias tengan conocimiento de la fecha y la hora exacta en las que se realizará la asamblea informativa en cada escuela, se habilitó la página de Buscador de Escuelas: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas/.Para obtener la información, es necesario acceder al sitio web e ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT), un código que identifica a cada institución educativa. La CCT puede encontrarse en cualquier documento oficial emitido por la escuela, como boleta, constancia de estudios, comprobante de inscripción, entre otros.El registro para estudiantes de nuevo ingreso a secundaria, además de alumnos de segundo y tercer año que todavía no cuentan con el apoyo, quedará habilitado a partir del 15 de septiembre en la plataforma oficial del programa: https://www.becaritacetina.gob.mx/.El proceso de registro debe efectuarlo la madre, el padre o tutor del o los estudiantes. Para ello es necesario contar previamente con la Llave MX, una herramienta de identidad digital del Gobierno de México. Pasos para el registro:Del estudiante solo se necesita la CURPEn el 2025, el pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria es de mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada estudiante adicional en el mismo hogar. Es decir, un hogar con dos alumnos de secundaria recibirá un apoyo de 2 mil 600 pesos cada dos meses.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB