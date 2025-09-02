Pensión Bienestar: ¿En dónde se puede retirar el dinero sin pagar comisión?

Durante el presente mes, las autoridades competentes realizan la dispersión de pagos de las Pensiones del Bienestar, siguiendo el orden alfabético establecido en el calendario oficial, dado a conocer este lunes por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

En este escenario, es relevante que los beneficiarios tengan conocimiento de los métodos a través de los cuales pueden retirar el dinero de sus tarjetas del Banco del Bienestar, en qué establecimientos es gratuito y en qué otros existe un cobro por la acción.

¿En qué lugares cobran comisión por retirar el pago de la Pensión Bienestar?

Varias instituciones bancarias aplican cargos por usar la tarjeta del Banco del Bienestar en sus redes de cajeros automáticos, ya sea para la consulta de saldo o el retiro de efectivo, en esta lista se encuentran:

BBVA

Banamex

Banorte

Santander

HSBC

Inbursa

Scotiabank

Por otro lado, tiendas de autoservicio como Walmart, Chedraui, Bodega Aurrerá y Soriana permiten el retiro de efectivo al realizar una compra mínima, aunque el cobro de comisión puede variar dependiendo de la política interna de cada tienda. Por lo general, el retiro está sujeto a la disponibilidad de efectivo en caja.

¿En dónde puedo retirar la Pensión Bienestar sin pagar comisión?

Según información oficial, los únicos dos bancos donde no se cobra ninguna comisión por retiro son el Banco del Bienestar y Banjército.

La primera institución es la responsable de la dispersión de recursos de los Programas del Bienestar, y la segunda, aunque está enfocada principalmente en personal militar, también permite el retiro total del apoyo sin aplicar recargos adicionales.

Cabe decir que la tarjeta de los programas del Bienestar puede usarse como la de cualquier otro banco, en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago.

