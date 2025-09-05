Seguro de desempleo en CDMX: requisitos para el registro este 9 de septiembre

El próximo 9 de septiembre iniciarán los registros para obtener el Seguro de Desempleo en la Ciudad de México (CDMX). Si estás interesada o interesado en acceder a este apoyo, a continuación te compartimos todo lo que debes saber: el monto del pago, los requisitos y el proceso de registro.

¿Cuál es el pago del Seguro de desempleo en CDMX?

El Seguro de desempleo de CDMX brinda un apoyo de 3 mil 439.46 pesos mensuales, hasta por un máximo de 3 meses.

¿Cuáles son los requisitos para el Seguro de desempleo en la Ciudad de México?

A la población residente de la Ciudad de México interesada en adquirir el Seguro de Desempleo debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener más de 18 años cumplidos.

Tener hasta 64 años 9 meses cumplidos (salvo excepciones contempladas en las Reglas de Operación del Programa Social "Seguro de Desempleo", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 13 de enero de 2025 y su primera modificación del 12 de marzo de 2025).

Haber perdido involuntariamente su empleo formal en la Ciudad de México.

Pertenecer a grupos de atención prioritaria.

¿Cómo registrarse para adquirir el Seguro de desempleo en CDMX?

Procedimiento de acceso:

Cumplir con los requisitos específicos para cada población. Para mayor información, consultarlo en: segurodedesempleo.cdmx.gob.mx

Generar su cuenta Llave CDMX-Expediente de manera personal e intransferible en la página: llave.cdmx.gob.mx

Realizar el registro de solicitud a través de la Plataforma del Programa Social “Seguro de Desempleo” en el siguiente enlace: tramites.cdmx.gob.mx/desempleo

Se deberá adjuntar la documentación original, legible y completa sin excepción alguna, en formato PDF, JPG o PNG.

