Pensión Bienestar: ¿Qué beneficiarios NO recibirán el pago de septiembre 2025?

En la actualidad, los beneficiarios de la Pensión Bienestar se encuentran recibiendo en sus tarjetas del Banco del Bienestar el quinto pago del 2025, correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Sin embargo, las autoridades anunciaron que algunos adultos mayores y mujeres en edad avanzada no recibirán dinero en esta ocasión.

A inicios de esta semana, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer a través de sus redes sociales el calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar, incluidas la Pensión Bienestar de las Personas Adultas y la Pensión Mujeres Bienestar, programas del Gobierno Federal que otorgan estímulos económicos bimestrales de 6 mil 200 y 3 mil pesos respectivamente.

De acuerdo con la información proporcionada por la funcionaria, los depósitos arrancaron el lunes 1 de septiembre y concluirán el jueves 25 del mismo mes.

¿Quiénes no recibirán pago de la Pensión Bienestar en septiembre de 2025?

De acuerdo con el sitio oficial de Programas para el Bienestar, las personas que se incorporaron a estos programas sociales el pasado mes de agosto no recibirán depósito en septiembre, ya que la entrega de sus tarjetas del Banco del Bienestar está en proceso.

Una vez que los beneficiarios tengan la tarjeta en sus manos, comenzarán a recibir los estímulos económicos. Hasta el momento no se ha informado si se realizarán pagos diferidos a estas personas.

Calendario confirmado de pagos Pensión Bienestar agosto 2025

Lunes 1 de septiembre: A

Martes 2 de septiembre: B

Miércoles 3 de septiembre: C

Jueves 4 de septiembre: C

Viernes 5 de septiembre: D, E, F

Lunes 8 de septiembre: G

Martes 9 de septiembre: G

Miércoles 10 de septiembre: H, I, J, K

Jueves 11 de septiembre: L

Viernes 12 de septiembre: M

Lunes 15 de septiembre: M

Miércoles 17 de septiembre: N, Ñ, O

Jueves 18 de septiembre: P, Q

Viernes 19 de septiembre: R

Lunes 22 de septiembre: R

Martes 23 de septiembre: S

Miércoles 24 de septiembre: T, U, V

Jueves 25 de septiembre: W, X, Y, Z

