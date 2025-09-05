Mujeres con Bienestar Edomex: Beneficiarias que pueden tener apoyo doble en septiembre

Mujeres con Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno del Estado de México que busca apoyar económicamente a mujeres en situación vulnerable.La ayuda está disponible en los 125 municipios del Edomex, por lo que son miles las beneficiarias que cada dos meses reciben un depósito de 2 mil 500 pesos.Y este mes de septiembre llega con buenas noticias, ya que las mujeres inscritas podrán acceder a un doble apoyo gracias al programa Alimentación para el Bienestar, que entrega canastas con productos esenciales y de calidad.La Secretaría del Bienestar confirmó que, si las interesadas cumplen con los requisitos de ambos programas, podrán recibir al mismo tiempo el recurso económico y el apoyo alimentario.Por lo tanto, las beneficiarias de entre 50 y 59 años que cumplan con los criterios de ambos programas tendrán acceso al doble beneficio.Para obtenerlo, las interesadas deben:Este beneficio doble refleja el compromiso de las autoridades mexiquenses con ampliar la cobertura social y garantizar mejores condiciones de vida a las mujeres en situación vulnerable.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP