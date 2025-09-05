Mujeres con Bienestar Edomex: Beneficiarias que pueden tener apoyo doble en septiembre

Mujeres con Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno del Estado de México que busca apoyar económicamente a mujeres en situación vulnerable.

La ayuda está disponible en los 125 municipios del Edomex, por lo que son miles las beneficiarias que cada dos meses reciben un depósito de 2 mil 500 pesos.

Y este mes de septiembre llega con buenas noticias, ya que las mujeres inscritas podrán acceder a un doble apoyo gracias al programa Alimentación para el Bienestar, que entrega canastas con productos esenciales y de calidad.

La Secretaría del Bienestar confirmó que, si las interesadas cumplen con los requisitos de ambos programas, podrán recibir al mismo tiempo el recurso económico y el apoyo alimentario.

¿Quiénes pueden recibir doble apoyo?

Mujeres con Bienestar: dirigido a mujeres de 18 a 59 años.

dirigido a mujeres de 18 a 59 años. Alimentación para el Bienestar: enfocado en mujeres de 50 a 64 años.

Por lo tanto, las beneficiarias de entre 50 y 59 años que cumplan con los criterios de ambos programas tendrán acceso al doble beneficio.

Requisitos

Para obtenerlo, las interesadas deben:

Estar inscritas en Mujeres con Bienestar 2025.

Cumplir con los requisitos de Alimentación para el Bienestar.

Estar pendientes de las convocatorias oficiales del Gobierno del Estado de México, donde se informarán fechas y procesos de inscripción.

Este beneficio doble refleja el compromiso de las autoridades mexiquenses con ampliar la cobertura social y garantizar mejores condiciones de vida a las mujeres en situación vulnerable.

