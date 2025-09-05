Viernes, 05 de Septiembre 2025

Mujeres con Bienestar Edomex: Beneficiarias que pueden tener apoyo doble en septiembre

La Secretaría del Bienestar informó que beneficiarias de Mujeres con Bienestar pueden recibir doble apoyo al sumarse a Alimentación para el Bienestar

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Las mujeres inscritas podrán acceder a un doble apoyo gracias al programa Alimentación para el Bienestar. SUN/ARCHIVO/ESPECIAL

Mujeres con Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno del Estado de México que busca apoyar económicamente a mujeres en situación vulnerable.

La ayuda está disponible en los 125 municipios del Edomex, por lo que son miles las beneficiarias que cada dos meses reciben un depósito de 2 mil 500 pesos.

Y este mes de septiembre llega con buenas noticias, ya que las mujeres inscritas podrán acceder a un doble apoyo gracias al programa Alimentación para el Bienestar, que entrega canastas con productos esenciales y de calidad.

La Secretaría del Bienestar confirmó que, si las interesadas cumplen con los requisitos de ambos programas, podrán recibir al mismo tiempo el recurso económico y el apoyo alimentario.

¿Quiénes pueden recibir doble apoyo?

  • Mujeres con Bienestar: dirigido a mujeres de 18 a 59 años.
  • Alimentación para el Bienestar: enfocado en mujeres de 50 a 64 años.

Por lo tanto, las beneficiarias de entre 50 y 59 años que cumplan con los criterios de ambos programas tendrán acceso al doble beneficio.

Requisitos

Para obtenerlo, las interesadas deben:

  • Estar inscritas en Mujeres con Bienestar 2025.
  • Cumplir con los requisitos de Alimentación para el Bienestar.
  • Estar pendientes de las convocatorias oficiales del Gobierno del Estado de México, donde se informarán fechas y procesos de inscripción.

Este beneficio doble refleja el compromiso de las autoridades mexiquenses con ampliar la cobertura social y garantizar mejores condiciones de vida a las mujeres en situación vulnerable.

