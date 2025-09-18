Jueves, 18 de Septiembre 2025

Deportes | Canelo vs Crawford

Terence Crawford no le garantiza la revancha al Canelo Álvarez

Después de la victoria del estadounidense, Canelo perdió sus cuatro cinturones y sumó la tercera derrota de su carrera 

Por: Fabián Flores

Después del éxito alcanzado en su carrera profesional como boxeador, Terence Crawford ha sido recientemente cuestionado sobre si le concedería una revancha a Saúl Álvarez. EFE / ARCHIVO

Después de que el boxeador estadounidense Terence Crawford le arrebatara el título de campeón indiscutido del peso supermediano a Saúl "Canelo" Álvarez, se ha despertado el interés en el público por saber si habrá revancha entre ambos púgiles. Crawford fue el primero en posicionarse ante esta posibilidad.

Tras su actuación el pasado 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium en Las Vegas, se dio a conocer que el tapatío descendió dos posiciones en el ranking libra por libra de The Ring. Actualmente, se encuentra en el décimo lugar.

  • Terence Crawford (EU)
  • Oleksandr Usyk (Ucrania)
  • Naoya Inoue (Japón)
  • Dmitry Bivol (Rusia)
  • Artur Beterbiev (Rusia)
  • Jesse Rodríguez (EU)
  • Junto Nakatani (Japón)
  • Shakur Stevenson (EU)
  • David Benavidez (EU)
  • Saúl ‘Canelo’ Álvarez (México)

Con esta derrota, Canelo perdió cuatro cinturones que lo acreditaban como el campeón del peso supermediano y sumó la tercera derrota de su carrera, mientras que Bud Crawford se mantuvo invicto y escribió un capítulo histórico para su carrera profesional y en el mundo del boxeo.

Crawford habla sobre la posible revancha para Canelo Álvarez

Después del éxito alcanzado en su carrera profesional como boxeador, Terence Crawford ha sido recientemente cuestionado sobre si le concedería una revancha a Canelo.

En una entrevista transmitida por ESPN, el estadounidense destacó es que hasta el momento no ha tenido el tiempo de platicarlo con su equipo.

"No lo sé [...] tengo que hablar con mi equipo; gané hace 2 días, está fresca la pelea. Quiero ir a casa, relajarme; mi cumpleaños es en 2 semanas. Quiero disfrutar mi victoria por ahora”, compartió.

Canelo Álvarez está viviendo la última etapa de su carrera en el boxeo, por lo que una revancha podría ser uno de los escenarios propicios para cerrar de la mejor manera su trayectoria profesional.

