Canelo pierde contra Crawford y los memes no se hicieron esperar

La noche de ayer, Netflix transmitió la pelea más esperada en el mundo del boxeo mexicano previo a las fiestas patrias: desde Las Vegas Nevada, Saúl “Canelo” Álvarez se enfrentó al estadounidense Terence Crawford.

Nadie esperaba que Crawford lograra derrotar al mexicano, en buena parte, por la preparación extra a la que el estadounidense sometió su cuerpo para subir dos divisiones y lograr enfrentarse al tapatío.

Sin embargo, el triunfo de Bud Crawford fue por decisión unánime del jurado para mantener su invicto y convertirse en campeón indiscutido en tres divisiones, al arrebatarle los cetros de la AMB, FIB, CMB y OMB de las 168 libras a Canelo .

“ No estoy aquí por coincidencia, Dios me trajo hasta aquí. Canelo es un gran campeón y muy competitivo. Soy fan de él y peleó como un verdadero campeón ”, declaró Crawford.

Por su parte, Saúl Álvarez dijo: “ Me siento bien. Primero quiero agradecer a la gente que vino a apoyarme. Una derrota no me define [...] Le dije a él que compartir el ring fue especial, y si lo hacemos otra vez sería genial. Me siento fuerte y le doy crédito a Crawford por la victoria ”.

Los mejores memes tras la derrota de Canelo

Al final del combate entre Terence Crawford y Canelo Álvarez, las y los fanáticos del boxeo, tanto de México como de Estados Unidos, compartieron su euforia (y algunos su decepción) en redes sociales después de esta gala deportiva.

A continuación, compartimos los más destacados y graciosos memes que dejó este enfrentamiento que culminó en la derrota del tapatío.

X / @ViryLeRat

X / @DiegOrtiz_26

Bud Crawford mood the entire fight vs Canelo pic.twitter.com/KFsygIOdFq— Mars ���� (@stupidkzzo) September 14, 2025

Worst punch i’ve ever seen! Canelo said: “What he hit me with? #CaneloVsCrawford pic.twitter.com/g57cquXz2Q— Jaydub (@JayDubcity16) September 14, 2025

Boxing fans arriving at X to delete their ‘Crawford is too small’ tweets. #CaneloVsCrawford pic.twitter.com/LSLNJakeYA— Darren (@Darren94775262) September 14, 2025

yo viendo que canelo perdió y le quitaron todos sus cinturones pic.twitter.com/3dLRUeOB6I— riv (@ponyoogirl) September 14, 2025

Me trying to stay up for this Canelo Vs Crawford main event: pic.twitter.com/rzjrJK3oQj— Certified Hoodie Thief �� (@KryssyLaReina) September 14, 2025

