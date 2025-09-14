Canelo pierde contra Crawford y los memes no se hicieron esperar

La noche de ayer, Netflix transmitió la pelea más esperada en el mundo del boxeo mexicano previo a las fiestas patrias: desde Las Vegas Nevada, Saúl “Canelo” Álvarez se enfrentó al estadounidense Terence Crawford.Nadie esperaba que Crawford lograra derrotar al mexicano, en buena parte, por la preparación extra a la que el estadounidense sometió su cuerpo para subir dos divisiones y lograr enfrentarse al tapatío.Sin embargo, el triunfo de Bud Crawford fue por decisión unánime del jurado para mantener su invicto y convertirse en campeón indiscutido en tres divisiones, al arrebatarle los cetros de la AMB, FIB, CMB y OMB de las 168 libras a Canelo.“No estoy aquí por coincidencia, Dios me trajo hasta aquí. Canelo es un gran campeón y muy competitivo. Soy fan de él y peleó como un verdadero campeón”, declaró Crawford.Por su parte, Saúl Álvarez dijo: “Me siento bien. Primero quiero agradecer a la gente que vino a apoyarme. Una derrota no me define [...] Le dije a él que compartir el ring fue especial, y si lo hacemos otra vez sería genial. Me siento fuerte y le doy crédito a Crawford por la victoria”.Al final del combate entre Terence Crawford y Canelo Álvarez, las y los fanáticos del boxeo, tanto de México como de Estados Unidos, compartieron su euforia (y algunos su decepción) en redes sociales después de esta gala deportiva.A continuación, compartimos los más destacados y graciosos memes que dejó este enfrentamiento que culminó en la derrota del tapatío.Con información de ESPN.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF