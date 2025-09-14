Domingo, 14 de Septiembre 2025

Deportes | Canelo vs Crawford

Canelo pierde contra Crawford y los memes no se hicieron esperar

Saúl Álvarez dijo: “Me siento bien. [...] Una derrota no me define"

Por: Fabián Flores

Compartimos los más destacados y graciosos memes que dejó este enfrentamiento que culminó en la derrota de Canelo Álvarez. X / @Canelo / ESPECIAL / Netflix

La noche de ayer, Netflix transmitió la pelea más esperada en el mundo del boxeo mexicano previo a las fiestas patrias: desde Las Vegas Nevada, Saúl “Canelo” Álvarez se enfrentó al estadounidense Terence Crawford.

Nadie esperaba que Crawford lograra derrotar al mexicano, en buena parte, por la preparación extra a la que el estadounidense sometió su cuerpo para subir dos divisiones y lograr enfrentarse al tapatío.

Sin embargo, el triunfo de Bud Crawford fue por decisión unánime del jurado para mantener su invicto y convertirse en campeón indiscutido en tres divisiones, al arrebatarle los cetros de la AMB, FIB, CMB y OMB de las 168 libras a Canelo.

No estoy aquí por coincidencia, Dios me trajo hasta aquí. Canelo es un gran campeón y muy competitivo. Soy fan de él y peleó como un verdadero campeón”, declaró Crawford.

Por su parte, Saúl Álvarez dijo: “Me siento bien. Primero quiero agradecer a la gente que vino a apoyarme. Una derrota no me define [...] Le dije a él que compartir el ring fue especial, y si lo hacemos otra vez sería genial. Me siento fuerte y le doy crédito a Crawford por la victoria”.

Los mejores memes tras la derrota de Canelo

Al final del combate entre Terence Crawford y Canelo Álvarez, las y los fanáticos del boxeo, tanto de México como de Estados Unidos, compartieron su euforia (y algunos su decepción) en redes sociales después de esta gala deportiva.

A continuación, compartimos los más destacados y graciosos memes que dejó este enfrentamiento que culminó en la derrota del tapatío.

 X / @ViryLeRat
X / @ViryLeRat
  X / @DiegOrtiz_26
 X / @DiegOrtiz_26

Con información de ESPN.

FF

