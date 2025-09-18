Tras ganarse la titularidad en la delantera de Chivas sobre Alan Pulido y Javier Hernández, pese a que era considerado la tercera opción en el ataque rojiblanco, el delantero del Guadalajara, Armando González, se ha convertido en el hombre gol del equipo rojiblanco.

En entrevista para EL INFORMADOR, el cuarto mejor goleador en la historia de Chivas, Eduardo de la Torre, reconoció que ve en la “Hormiga” similitudes con las características del “Chicharito”, después de asegurar que no son los centros delanteros típicos, además de considerar que Hernández servirá para ayudar y aconsejar al goleador del Guadalajara.

“Por supuesto que hay algo en común, no sé hasta qué grado y sin demeritar a Armando por lo que hace; de alguna manera, esa experiencia que tiene el ‘Chicharito’ y todo lo que está detrás de él, si lo canaliza bien Armando, pues puede ser de mucha utilidad. También el ‘Chícharo’ no era un centro delantero típico”, señaló.

De igual manera, reconoció que ve similitudes de González en las funciones que han caracterizado a Hernández como uno de los mejores goleadores en la historia del futbol mexicano.

“A ambos les gusta aparecer, tienen otro tipo de características y eso le está ayudando mucho a la ‘Hormiga’, porque en condiciones son parecidos: la movilidad, el no quedarse fijo, con un centro delantero referente; generalmente, llegan justo a tiempo a las jugadas importantes. También el cabezazo, me parece, es el arma fundamental de ambos”, agregó.

Asimismo, reconoció que González tiene un camino complicado en la competencia por la titularidad. Sin embargo, destacó que el convertirse en el delantero titular de Chivas habla de su trabajo y de por qué la afición lo sigue.

“Es un terreno complicado, que él tendrá que irse ganando poco a poco, la titularidad, que es una parte importante; cuando es un jugador diferente y está comprobado, lo ideal es sostenerlo, aunque esté en temprana edad. Eso de ganarle el espacio al resto de los compañeros de posición, Alan Pulido y Javier Hernández, habla mucho de su trabajo y se nota en ese imán que tiene con la gente”, concluyó.

SV