Chivas no hila dos juegos consecutivos con victoria en Liga MX desde octubre de 2024

Chivas tuvo la oportunidad, ante Tigres, de hilar su primer triunfo consecutivo en el presente campeonato. Sin embargo, la falta de contundencia y una gran actuación de Nahuel Guzmán impidieron que el equipo rojiblanco terminara con su racha negativa en la Liga MX, sin poder sumar victorias consecutivas.

El conjunto rojiblanco no ha logrado hilar dos triunfos consecutivos en la Liga MX, algo que refleja la intermitencia del equipo en los procesos con sus últimos entrenadores, situación que ha evitado que Guadalajara esté en la pelea por los primeros puestos del campeonato en los últimos torneos.

Ante este panorama, en EL INFORMADOR, recordamos cuándo fue la última vez que Chivas hiló dos partidos con triunfo de manera consecutiva.

La última ocasión en la que Chivas logró dos victorias consecutivas en el campeonato mexicano fue en el Torneo Apertura 2024, cuando, bajo la dirección de Arturo Ortega, consiguieron una victoria de 3-2 ante Necaxa en el Estadio Akron y, posteriormente, como visitantes, se impusieron 0-2 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo.

Desde aquellas dos victorias, el conjunto rojiblanco no ha logrado hilar dos juegos consecutivos con triunfo, por lo que, hasta el momento, han pasado un total de 11 meses, en los que Chivas se ha sumido en una dura intermitencia.

En el cierre del Torneo Apertura 2024, después de esos dos triunfos seguidos, Guadalajara cayó en un bache, lo cual se reflejó al no conseguir el pase directo a la fase final del campeonato, tras obtener solo un triunfo en sus últimos cuatro juegos. Por ello, clasificaron al Play-In y, posteriormente, fueron eliminados por Atlas.

En el Torneo Clausura 2025, Guadalajara tampoco logró hilar dos juegos consecutivos, situación que posteriormente se reflejó en el fracaso de no alcanzar la clasificación al play-in, lo que representó un duro golpe para la afición y el plantel.

En el actual campeonato, la historia ha sido la misma, ya que el equipo rojiblanco solamente ha conseguido dos triunfos, los cuales fueron ante Atlético de San Luis y América.

