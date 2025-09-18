Padre de David Benavidez impresionado con la derrota de 'Canelo' Álvarez ante Crawford

Saúl "Canelo" Álvarez sufrió una inesperada derrota frente a Terence Crawford en Las Vegas, un resultado que sorprendió a muchos expertos del boxeo. Entre ellos, José Benavidez, quien, en una entrevista con Izquierdazo, expresó su asombro por el desenlace del combate, en el cual Crawford dominó durante los 12 rounds, llevándose la victoria con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113. Este resultado le otorgó a Crawford el campeonato indiscutido de las 168 libras, despojando a Álvarez de su título.

Benavidez, quien había apostado por la victoria de "Canelo", admitió estar sorprendido por el desempeño de Crawford, a quien había subestimado debido a que el estadounidense subía tres divisiones para enfrentarse al mexicano. Además, el entrenador mencionó que "Canelo" parecía estar en un mal momento, debido al desgaste físico que ha sufrido en los últimos años.

José Benavidez ha sido crítico con "Canelo" en los últimos tiempos, señalando que el boxeador mexicano ya no es el mismo de antes. A su juicio, el tapatío ha mostrado signos de desgaste físico en sus recientes peleas, lo que ha generado dudas sobre su nivel actual. De hecho, en varias ocasiones, Benavidez ha afirmado que su hijo, David Benavidez, podría derrotar fácilmente a Álvarez en un enfrentamiento, una idea que sigue tomando fuerza con la caída de Canelo ante Crawford.

Uno de los combates que los aficionados al boxeo han estado esperando por años es el de Saúl Álvarez contra David Benavidez. Sin embargo, la posibilidad de que esto suceda parece cada vez más lejana. Aunque Benavidez fue el retador mandatorio del Canelo por tres años en la división de las 168 libras, la negativa del mexicano a enfrentarse a él lo llevó a ascender a las 175 libras. Ahora, ambos peleadores están en categorías de peso distintas, lo que complica aún más la realización de este tan esperado combate.

Actualmente, Canelo Álvarez sigue siendo un referente en la división supermediana, a pesar de haber perdido su título ante Crawford. Por su parte, David Benavidez se encuentra defendiendo su campeonato mundial en la categoría de semipesados (175 libras) y continúa avanzando en su carrera. A pesar de los rumores sobre un posible enfrentamiento entre ambos, el cruce entre ellos sigue siendo incierto, ya que sus caminos ahora parecen más distantes que nunca.

