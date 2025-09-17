Canelo Álvarez no se retira, jeque árabe revela cuál será su futuro

Hace unos días, previo a que Saúl "Canelo" Álvarez se enfrentara a Terence Crawford —el ahora campeón indiscutido del peso supermediano— en Las Vegas, el tapatío tuvo una entrevista para CNN en español donde habló de sus planes de retiro, pero estos podrían interrumpirse por el contrato vigente que tiene el tapatío con la promotora del jeque Turki Alalshikh .

Previo al combate en Estados Unidos, que tuvo lugar el pasado 13 de septiembre, Canelo Álvarez declaró en entrevista que a sus 35 años, ya contaba con planes de retiro. El mexicano declaró que " planea colgar los guantes " a la edad de 36 o 37 años. Sin embargo, declaró entonces, no planifica alejarse del boxeo, pues desea convertirse en promotor.

" Me gustaría ser promotor para ayudar y enseñarle al peleador cómo es, cómo tiene que manejar, no solo su carrera […] sino también sus negocios ", añadió el tapatío.

Esta planificación profesional durante su retiro contrasta con la historia profesional que Saúl Álvarez tuvo con el que alguna vez fue su promotor, Óscar de la Hoya , de quien se separó tras años de conflicto.

A pesar de que han pasado algunos días desde que el tapatío perdió su título como dominador de la división del peso supermediano, lo que incluye sus cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la Organización Mundial del Boxeo (OMB), el tapatío todavía no puede realizar su retiro oficial del mundo del boxeo, según lo anunció la promotora Riyad Season, propiedad de Turki Alalshikh.

El jeque, desde sus redes sociales, agradeció a Canelo el regalo de los guantes de la pelea, y también recordó que todavía le quedan 2 peleas más por cumplir, según el contrato que firmó el boxeador con vigencia al 2026 .

" Acabo de visitar al campeón en su casa. Pronto comenzará sus vacaciones con su familia. Le quedan dos peleas con @RiyadhSeason en 2026. Le ofrecimos trabajar con nosotros hasta que se retire. Quiero agradecerle especialmente a @Canelo por el regalo tan especial. Me dio los guantes de la pelea y se lo agradezco mucho ".

