Atlas y Mazatlán, duelo de urgidos en El Encanto

Mazatlán y Atlas llegan este viernes al Estadio El Encanto en un choque que, más que ilusionar, refleja la cruda realidad del Apertura 2025: dos equipos en crisis que deambulan por la parte baja de la tabla y que necesitan sumar con urgencia si no quieren dar por perdido el torneo apenas en la Jornada 9.

El panorama no es alentador para ninguno. Los Cañoneros ocupan la posición 14 con apenas seis puntos, arrastrando una humillante goleada 4-1 ante Pumas que destapó sus carencias defensivas y dejó a la afición con más dudas que certezas. El equipo muestra destellos en ataque, sí, pero atrás es un coladero incapaz de sostener un marcador. En casa, sin embargo, suelen encontrar algo de aire y querrán aprovechar la localía para recomponer el rumbo.

Del otro lado, Atlas está aún peor: 15 en la tabla y con una racha de 10 partidos sin conocer la victoria entre Liga y Leagues Cup. Los Zorros siguen atascados en un futbol tibio, que muestra chispazos ofensivos pero se desploma en los cierres de partido. La falta de concentración les ha costado puntos en los últimos minutos, y ni el cambio de técnico ha servido para cortar la sangría.

El historial tampoco ayuda: Mazatlán suele hacerle la vida imposible al Atlas cuando juega en El Encanto. Y con la presión de la tabla apretando, el margen de error es prácticamente nulo.

La realidad es clara: más allá de las declaraciones de confianza y los discursos de “mejoría interna”, ambos están obligados a ganar. Un empate les sirve de poco y una derrota sería devastadora. Mazatlán necesita demostrar que no es el mismo equipo que se desmorona a la primera adversidad, mientras que Atlas debe dejar de coleccionar excusas y confirmar que todavía tiene con qué competir.

El partido no será un lujo futbolístico, pero sí un examen de carácter. Quien salga sin la victoria podría estar cavando más hondo su propio hoyo en el Apertura 2025.

Ficha del partido

Fecha : Viernes 19 de septiembre

: Viernes 19 de septiembre Hora : 21:00 horas (Centro MX)

: 21:00 horas (Centro MX) Estadio : El Encanto

: El Encanto Transmisión: Azteca 7

SV