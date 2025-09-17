'Canelo' Álvarez rompe récord histórico a pesar de su derrota con Crawford

La derrota de Saúl "Canelo" Álvarez ante Terence Crawford no solo marcó el fin de su reinado en el peso supermedio, sino que también se convirtió en un fenómeno global que cautivó a millones de aficionados al boxeo alrededor del mundo. El enfrentamiento, celebrado en Las Vegas, fue seguido por una audiencia impresionante, alcanzando los 41.4 millones de espectadores a través de Netflix, según los datos de la plataforma, VideoAmp y Joe Hand Promotions.

Con esta cifra, la pelea se consagró como el combate de boxeo profesional más visto en el siglo XXI dentro del mundo del streaming, superando cualquier expectativa previa.

La audiencia promedio por minuto fue de 36.6 millones de personas, con un pico máximo de 24 millones de conexiones simultáneas, lo que representó un récord histórico de audiencia en vivo para un evento de boxeo en la plataforma.

El fenómeno no se limitó solo al número de espectadores, sino que también dominó las tendencias globales. La pelea encabezó los rankings de Netflix en 30 países, incluidos México, Estados Unidos y Reino Unido, y se posicionó en el Top 10 en un total de 91 naciones. Además, en las redes sociales generó un total de 950 millones de impresiones, con "Canelo" y "Crawford" destacándose como las principales tendencias en ambos lados de la frontera.

Sin embargo, a pesar de su éxito rotundo, esta pelea no logró arrebatarle el título del contenido deportivo más visto en Netflix, que sigue siendo ocupado por el combate entre Jake Paul y Mike Tyson, con una asombrosa cifra de 125 millones de espectadores.

SV