¿Canelo vs Crawford superó la audiencia de Mike Tyson vs Jake Paul?

Netflix, la plataforma de streaming, ha sido la encargada de transmitir dos de los combates más esperados por los fanáticos del boxeo: en 2024, Mike Tyson vs Jake Paul , y en este 2025, Canelo vs Crawford . A pesar de la expectativa que ambos combates generaron en el público, solo uno de estos espectáculos logró atraer a más audiencia.

La noche del 13 de septiembre, la plataforma de streaming transmitió la pelea más esperada en el mundo del boxeo mexicano: desde Las Vegas, Nevada, Saúl “Canelo” Álvarez se enfrentó al estadounidense Terence Crawford.

Nadie esperaba que Crawford lograra derrotar a Canelo, en buena parte, por la preparación extra a la que el estadounidense sometió su cuerpo para subir dos divisiones y lograr enfrentarse al mexicano.

Sin embargo, el triunfo de Bud Crawford fue por decisión unánime del jurado y con esta derrota, el tapatío perdió cuatro cinturones que lo acreditaban como el campeón del peso supermediano y sumó la tercera derrota de su carrera, mientras que el estadounidense se mantuvo invicto y escribió un capítulo histórico para su carrera profesional y en el mundo del boxeo.

Por otro lado, el 15 de noviembre de 2024, en punto de las 20:00 horas, sucedió el esperado combate de exhibición entre el legendario Mike Tyson y el youtuber convertido en boxeador amateur Jake Paul.

Tyson no soltó un solo golpe de poder en todo el enfrentamiento ni puso en problemas a Jake Paul, quien terminó siendo el ganador del combate, según la declaración de los jueces.

¿Cuál fue el evento con más audiencia?

Según datos de Netflix, la pelea más vista por las y los usuarios de la plataforma fue la de Tyson vs Paul, pues contaron con " una audiencia promedio por minuto (AMA) estimada de 108 millones de espectadores en vivo a nivel mundial desde la apertura hasta el cierre de la pelea ". Este número contrasta abismalmente con la audiencia alcanzada por el enfrentamiento entre Canelo y Crawford que logró contabilizar a penas 41 millones de espectadores en 30 países .

Con información de ESPN y Netflix.

