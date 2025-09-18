David Faitelson asegura que Canelo Álvarez no tiene más que dar

Después de la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford la noche del 13 de septiembre en Las Vegas, David Faitelson, periodista y comentarista deportivo para TUDN, emitió algunas declaraciones desde su cuenta de X donde advierte la decadencia en la carrera profesional del tapatío tras su derrota en Estados Unidos.

El pasado sábado, la plataforma de streaming Netflix transmitió la pelea entre Canelo Álvarez y Crawford ; nadie esperaba que el estadounidense lograra derrotar al mexicano y, con esto, hacerlo perder cuatro cinturones que lo acreditaban como el campeón del peso supermediano .

Tras esta victoria, las primeras declaraciones del púgil de Estados Unidos fueron de agradecimiento y de autorreconocimiento a su trayectoria y preparación profesional, y también declaró la admiración que tiene por el que fue su contrincante.

“ No estoy aquí por coincidencia, Dios me trajo hasta aquí. Canelo es un gran campeón y muy competitivo. Soy fan de él y peleó como un verdadero campeón ”, declaró Crawford.

Por su parte, Saúl Álvarez dijo: “ Me siento bien. Primero quiero agradecer a la gente que vino a apoyarme. Una derrota no me define [...] Le dije a él que compartir el ring fue especial, y si lo hacemos otra vez sería genial. Me siento fuerte y le doy crédito a Crawford por la victoria ”.

¿Canelo no tiene más que dar?

David Faitelson publicó algunos post desde su cuenta de X donde aseveró que Canelo Álvarez ya no tiene más qué aportar al mundo deportivo, por lo que debería considerar su pronto retiro.

Horas más tarde, cuando Canelo ya había realizado sus primeras declaraciones tras la derrota, Faitelson emitió un post con mucha más severidad que el anterior , pues aseguró que Canelo es un peleador con más capacidad mercadológica que deportiva.

