El argentino Franco Mastantuono es un futbolista que juega de ofensivo o como lateral en el Real Madrid C. F. de la Primera División de España.

El joven debutó en el primer equipo a los 16 años, hazaña que lo convierten en el tercer jugador más joven que pertenece a la división más grande del club español .

El fichaje de Mastantuono pareciera ser otra muestra de la confianza del Real Madrid en jóvenes talentos, pues también ha unido a sus filas a Vinícius Júnior —delantero de 25 años— , Rodrygo —delantero de 24 años—, Endrick —delantero de 19 años— o Arda Güler —centrocampista de 20 años— .

El Real Madrid espera que el recién llegado pueda liderar el ataque y el medio campo en poco tiempo, compromiso que pone en juego sus capacidades y su madurez.

Además, sobre el joven también posa la responsabilidad de ser el equilibrio internacional en respuesta al efecto de Lamine Yamal, el español de 18 años que juega de extremo o centrocampista en el F. C. Barcelona de la Primera División de España. Según información de ESPN, Mastantuono supondrá una respuesta de músculo blanco en la captación de talento ante el Barcelona, después de los casos de Neymar y sobre todo de Lionel Messi en el pasado, llegados de Sudamérica .

Real Madrid le da la bienvenida a Franco Mastantuono

La bienvenida del argentino fue reportada a través de las redes sociales del club español mediante una sencilla fotografía donde aparece el joven Franco sosteniendo el jersey número 30 del equipo de los merengues.

�� Will the real Franco Mastantuono please stand up? pic.twitter.com/iHsL2vO9dE— Real Madrid C.F. �������� (@realmadriden) August 14, 2025

¿Cuánto pagó Real Madrid al fichar por Franco Mastantuono?

Desde el 13 de junio, el Real Madrid anunció el fichaje por el argentino tras alcanzar un acuerdo con el River Plate por un monto total de 63.2 millones de euros, lo equivalente a mil 384 millones 866 mil 840 pesos , lo que convierte esta operación en la más cara de la historia del futbol argentino.

Con información de ESPN.

