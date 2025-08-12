El jalisciense Erick Orlando Ruiz sumó una nueva alegría para Jalisco y para México al conquistar la medalla de plata en la modalidad de Pistola de aire equipo mixto junto a Sofía Ibarra, dentro de los Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción 2025.

El binomio mexicano protagonizó una final intensa frente al equipo de Estados Unidos, que finalmente se quedó con la presea dorada. Aun así, el resultado significó la segunda medalla para un representante jalisciense en esta jornada, luego del bronce obtenido horas antes por Aixa Narumi de León en gimnasia de trampolín sincronizado.

Visiblemente emocionado tras la ceremonia de premiación, Iván destacó la entrega del equipo y el respaldo recibido durante su preparación: "Me siento muy feliz, muy satisfecho por el resultado de hoy, lo dimos todo y quiero agradecer a mis entrenadores Oscar y Aurelio, y a todo el equipo deportivo que estuvo detrás de mí todo este tiempo".

Sobre el duelo por el oro, el tirador subrayó la exigencia de sus rivales: "Fue una final reñida, una final difícil, son muy buenos contrincantes, pero nos esforzamos al máximo y dimos los resultados que buscábamos. Estamos muy contentos".

Ruiz, quien ve este logro como un paso más en su carrera, también compartió la fórmula que lo impulsa: "La misma receta de siempre: dar el máximo, poner todo en cada entrenamiento y pensar en grande".

El joven jalisciense y su compañera ya sueñan con llegar a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

También lee: México gana medalla de oro en tiro con arco en Asunción 2025

No te pierdas: Jalisco obtiene bronce en trampolín sincronizado en Asunción 2025

OF