México ganó la medalla de oro en tiro con arco equipo mixto en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, consolidándose como una de las potencias de la región en esta disciplina. Este martes 12 de agosto, el país celebró la hazaña gracias a la brillante actuación de la dupla tricolor, que demostró talento y trabajo en tierras paraguayas.

El equipo integrado por Adriana Castillo y Máximo Méndez se robó los reflectores en la final de la prueba de arco compuesto, donde superaron con autoridad a la pareja de Estados Unidos conformada por Zachary Neilson y Kaylee Gurney. El marcador final fue de 153-140.

Poco antes, por la medalla de bronce, el equipo de Colombia integrado por Isabella Sepúlveda y Sebastián Villegas se impuso a Costa Rica, con la representación de Valeria Villalobos y Joseph González, por una puntuación de 156-152.

La jornada fue doblemente especial para el deporte tricolor, ya que poco antes de la victoria en tiro con arco, México sumó una medalla de bronce en gimnasia de trampolín sincronizado femenil. La tapatía Aixa Narumi de León Rodríguez hizo historia al convertirse en la primera jalisciense en subir al podio de los Juegos Panamericanos Juveniles. Junto a su compañera Verónica Saraí Borges Medina, ofreció una rutina que les permitió totalizar 45.05 puntos para subir al podio.

La medalla de oro en esta disciplina fue para las canadienses Rielle Elizabeth Bonne y Melina Corriveau, con un puntaje de 47.60, mientras que la plata quedó en manos de las estadounidenses Mia McCoy y Lura Ann Roberts, con 46.85 unidades.

*Con información de SUN, EFE y EL INFORMADOR

