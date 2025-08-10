Domingo, 10 de Agosto 2025

Iván Aguilar se lleva el oro para México en los Panamericanos Junior

El mexicano conquistó el Cross-Country Masculino en ciclismo de montaña

Por: SUN .

El evento multideportivo, que este año tiene como hogar a Paraguay, terminará hasta el próximo sábado 23 de agosto. ESPECIAL /COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO

Este domingo, el mexicano Iván Aguilar Villegas conquistó el Cross-Country Masculino en ciclismo de montaña.

Iván marcó un tiempo de 1:16:53, haciéndose de la presea dorada. El podio quedó completado por Argentina y Brasil. Cuarenta y nueve segundos después del mexicano, Nicolás Reynoso firmó su resultado en 1:17:42, mientras que Eiki Yamauchi en 1:17:58.

A través de redes sociales, el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) felicitaron a Aguilar Villegas.

"¡Orgullo nacional sobre ruedas!", escribió el Comité en su cuenta de X.

El evento multideportivo, que este año tiene como hogar a Paraguay, terminará hasta el próximo sábado 23 de agosto.

     

