Este domingo, el mexicano Iván Aguilar Villegas conquistó el Cross-Country Masculino en ciclismo de montaña.Iván marcó un tiempo de 1:16:53, haciéndose de la presea dorada. El podio quedó completado por Argentina y Brasil. Cuarenta y nueve segundos después del mexicano, Nicolás Reynoso firmó su resultado en 1:17:42, mientras que Eiki Yamauchi en 1:17:58.A través de redes sociales, el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) felicitaron a Aguilar Villegas."¡Orgullo nacional sobre ruedas!", escribió el Comité en su cuenta de X.El evento multideportivo, que este año tiene como hogar a Paraguay, terminará hasta el próximo sábado 23 de agosto.