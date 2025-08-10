Este domingo, el mexicano Iván Aguilar Villegas conquistó el Cross-Country Masculino en ciclismo de montaña.

Iván marcó un tiempo de 1:16:53, haciéndose de la presea dorada. El podio quedó completado por Argentina y Brasil. Cuarenta y nueve segundos después del mexicano, Nicolás Reynoso firmó su resultado en 1:17:42, mientras que Eiki Yamauchi en 1:17:58.

A través de redes sociales, el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) felicitaron a Aguilar Villegas.

"¡Orgullo nacional sobre ruedas!", escribió el Comité en su cuenta de X.

El evento multideportivo, que este año tiene como hogar a Paraguay, terminará hasta el próximo sábado 23 de agosto.

Primera medalla de oro �� para México en los II Juegos Panamericanos Junior #Asu2025.



Iván Aguilar domina la prueba XCO varonil del ciclismo de montaña con un tiempo de 1:16:53.



�� ����

�� ����

�� ���� pic.twitter.com/h785mPrTHN— CONADE (@conadeoficial) August 10, 2025

