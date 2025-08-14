La delegación mexicana alcanzó ayer un total de 38 preseas en la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, luego de sumar siete medallas durante la quinta jornada de competencias.

La gimnasia rítmica nacional fue la gran protagonista del día. En el cierre de su participación en esta justa continental, el equipo tricolor conquistó cuatro medallas: dos de oro, una de plata y una de bronce.

Bajo la dirección de la entrenadora Citlaly Quintá, el conjunto mexicano se coronó en la rutina de 5 pares de mazas y se quedó con el segundo lugar en la prueba de 5 aros. En la modalidad individual, Ana Luisa Abraham se llevó el oro en pelota, mientras que Marijose Delgado obtuvo el bronce en aro.

En la natación, la penúltima jornada dejó dos nuevos logros para México: Maximiliano Vega terminó tercero en los 400 metros combinado individual y el relevo varonil 4x200 metros libre (integrado por Andrés Dupont, José Cano, David Medina y Paulo Strehlke) se quedó con la plata.

La jornada cerró con la confirmación oficial de la medalla de bronce para la badmintonista Vanesa García, quien en la semifinal individual femenil cayó 2-0 frente a la canadiense Jun Chan.

El día de hoy, los atletas mexicanos continuarán su participación en disciplinas como handball, hockey, ciclismo, squash y el esperado cierre de la natación.

Medallero Oro Plata Bronce Total Brasil 44 21 26 91 Estados Unidos 14 21 20 55 Chile 13 6 10 29 Colombia 12 9 16 37 México 8 15 15 38 Argentina 4 18 12 34 Canadá 3 5 7 15 Guatemala 3 2 0 5

