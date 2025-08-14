Este viernes, el duelo Puebla vs San Luis abrirá las actividades de la Jornada 5 (J5) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El enfrentamiento llega en un momento importante para ambos conjuntos, que buscan salir de los últimos lugares de la clasificación. Aquí te decimos el horario, los canales de transmisión y cómo llegan los dos equipos.

Luego de la dolorosa goleada que sufrió el Puebla durante la J4, le toca reagruparse y salir a buscar buenos resultados cuando reciba este fin de semana al Atlético San Luis.

Con solo un triunfo en lo que va del campeonato, La Franja suma tres derrotas, la más reciente cuando visitó a Tigres en Nuevo León y donde recibió 7 goles, resultado que los hundió en la parte baja de la clasificación, donde, de momento, marchan en la posición 16.

El rival San Luis se encuentra en condiciones similares, pues solo han obtenido una victoria en lo que va del Apertura 2025 y suman tres derrotas consecutivas, la más reciente cuando fue doblegado en casa por Cruz Azul.

Pese a que ambos equipos suman solo tres unidades, los Tuneros se ubican en mejor posición de la Tabla general y ocupan el sitio 14 solo por la diferencia de goles.

El partido de la J5 del Apertura 2025 se disputará este viernes 15 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc, en la ciudad de Puebla. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J5 Puebla vs San Luis

Fecha y hora: Viernes 15 de agosto, 19:00 horas

Viernes 15 de agosto, 19:00 horas Estadio: Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Cuauhtémoc, Puebla, Puebla Transmisión (canales para ver en vivo): Caliente TV, Tubi, FOX

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

OF