La participación de los atletas jaliscienses en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 continúa fortaleciéndose. En esta ocasión, los nombres de Donovan Guevara y Hanna Cisneros han resonado con fuerza al sumarse a la misión de subir al podio, conquistando la medalla de plata en sus respectivas disciplinas: gimnasia trampolín y tiro deportivo.

Primero, Cisneros, junto a Josué Rodríguez, demostró temple y precisión en la modalidad de rifle de aire 10 metros equipo mixto. La dupla mexicana enfrentó una final complicada, donde la concentración y el trabajo en equipo fueron clave para mantenerse entre los mejores.

En un enfrentamiento de alto nivel contra la pareja de Estados Unidos, Cisneros y Rodríguez lograron asegurar el segundo lugar, llevándose la medalla de plata y sumando así la segunda presea plateada para México en esta disciplina durante la jornada.

Posteriormente, Guevara brilló con una rutina sobresaliente en la final individual de gimnasia trampolín. La competencia fue intensa, y Guevara se mantuvo firme, mostrando un control y una ejecución técnica de alto nivel. Su actuación lo llevó a sumar un total de 58.03 puntos, quedando tan solo a 77 centésimas del oro, mismo que fue obtenido por el estadounidense Ryan Maccagnan.

La rutina presentada por Donovan combinó dificultad, altura y elegancia, elementos que cautivaron al jurado y al público presente en el pabellón de gimnasia. La cercanía en puntaje con el primer lugar resalta la competitividad y el desarrollo técnico de los deportistas de Jalisco, quienes no dejan de sorprender con su profesionalismo y entrega.

SV