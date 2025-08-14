Las primeras palabras de Diego Cocca tras ser nombrado nuevo DT de Atlas

Ahora, Cocca asume un reto doble: devolver competitividad al Atlas y romper la tendencia negativa que han tenido sus predecesores en sus regresos. El argentino dejó al equipo en el Apertura 2022 con números flojos: tres triunfos, cuatro empates y 10 derrotas, argumentando cansancio como motivo de su salida.

Cocca dice conmovedor mensaje tras ser nombrado DT de Atlas

En redes sociales se difundió un video de Diego Cocca en el que fue cuestionado sobre su regreso a México para dirigir al Atlas. El nuevo estratega expresó su felicidad: "Una alegría, por el futbol mexicano y sobre todo por el equipo al que voy", compartió en declaraciones para EESPN.

Pero esto no fue lo único que dijo al respecto.

Lee también: El combate que busca opacar pelea de Canelo Álvarez va Terence Crawford

Asimismo, al preguntarle qué significa el Atlas para él, respondió: "Me marcó como jugador y me marcó como técnico, así que volver a mi club, a mi ciudad, a mi país... realmente me llena".

El regreso de Cocca al Atlas

Después del bicampeonato del Clausura 2022, Diego Cocca dirigió al Atlas un torneo más, siendo el Apertura 2022 su última participación con los rojinegros. En aquella ocasión estuvo en el banquillo los 17 partidos, logrando tres triunfos, cuatro empates y 10 derrotas.

Cocca, artífice del bicampeonato rojinegro en 2021 y 2022, vuelve a los Zorros con la misión de sacar al equipo de la crisis que provocó la dimisión de Gonzalo Pineda.

El regreso de Cocca representa para la afición rojinegra una esperanza de revivir los éxitos recientes y cerrar las heridas deportivas que dejaron las últimas temporadas. Su desafío será convertir ese entusiasmo en resultados dentro del campo.

Te puede interesar: La tarea titánica de Cocca en su nueva etapa con el Atlas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS