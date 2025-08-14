"Es arrogante": Ricardo Peláez describe a JJ Macías en su paso por Chivas

Después de su breve paso por Europa jugando con el Getafe Club de Futbol, donde estuvo en calidad de préstamo desde el 5 de julio de 2021, el mexicano volvió en enero de 2022 a Verde Valle, pues no fue contemplado para otra temporada con el Geta.

En 2023, Macías sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, lesión que lo mantuvo indispuesto hasta diciembre de ese mismo año, sin embargo, sus ganas por seguir adelante no fueron suficientes para el Guadalajara, ya que en junio de 2024 el club rescindió el contrato de Macías.

Ese mismo mes, unos días después de dejar Chivas, Santos Laguna fichó por JJ Macías, pero en febrero de este año el Santos se convirtió en otro capítulo cerrado de su carrera profesional.

Hoy se dio a conocer que el delantero podría llegar al Club de la Universidad Nacional en la Primera División de México, pues el exjugador de Chivas finalizó este miércoles su periodo de pruebas en un equipo europeo sin éxito, lo que significó un fuerte golpe en la confianza del atacante .

Macías, quien ha sufrido varias lesiones que no le han permitido tener continuidad, se mantiene en el radar de Pumas, que ha visto con buenos ojos la posibilidad de sumar al delantero a su plantilla.

De acuerdo con información de FoxSports, la dirigencia y el cuerpo técnico tuvieron acercamientos positivos con el futbolista para integrarlo a las opciones de Efraín Juárez, además, ambas partes mostraron un gran interés, ya que JJ Macías llegaría sin costo y con la oportunidad de jugar, algo que le hace falta al exgoleador del León .

¿Qué declaró Ricardo Peláez acerca de JJ Macías?

Este jueves, después de que se ha planteado la integración oficial de Macías a Pumas, el periodista y comentarista deportivo Ricardo Peláez, emitió una serie de juicios acerca del rendimiento y la calidad cuestionable del defensa .

Los comentarios del periodista fueron realizados en vivo durante el programa en vivo de Futbol Picante de ESPN. Peláez aseguró que JJ Macías tiene calidad y capacidad para hacer goles, pero que es un jugador " muy especial ".

" [...] es especial... es un jugador diferente, difícil de gestionar, pero sin duda tiene calidad y capacidad. Sí es arrogante, sí se cree más de lo que ha podido mostrar en el futbol y eso es bueno, bien canalizado es bueno, pero [...] lo que creo que pintaba para ser un grandísimo jugador se ha quedado corto por las lesiones, por soberbia ", inquirió.

Con información de SUN.

Te puede interesar: FMF busca a estas selecciones para la reinauguración del Estadio Azteca

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF