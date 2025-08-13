Chivas Femenil cae ante Toluca y acumula tres partidos sin victoria

Las Chivas Femenil atraviesan un momento complicado en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, luego de caer 2-1 ante las Diablas Rojas del Toluca en el Estadio Nemesio Díez, con lo que suman su tercer partido consecutivo sin ganar.

El conjunto tapatío, dirigido por el español Antonio Contreras, venía de una derrota frente a Santos Laguna y de un empate en casa ante Cruz Azul, por lo que este nuevo tropiezo agudiza la crisis de resultados.

El cuadro local impuso condiciones desde el primer tiempo, aprovechando la calidad de sus jugadoras francesas. Amandine Henry abrió el marcador al minuto 29 con un potente disparo que dejó sin oportunidad a la portera rojiblanca. Antes del descanso, Eugenie Le Sommer amplió la ventaja al 45’, con una definición precisa que puso contra las cuerdas a las visitantes.

En la segunda mitad, Chivas intentó reaccionar y logró recortar distancias al minuto 66 gracias a Casandra Montero, quien aprovechó un balón suelto en el área para enviar el esférico al fondo de las redes. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota, ya que Toluca administró el resto del encuentro y defendió su ventaja con solidez.

Con este resultado, las rojiblancas se quedan con 10 puntos en el octavo lugar de la tabla general, luego de seis jornadas disputadas. El mal momento preocupa a la afición, sobre todo porque el siguiente compromiso será de alta exigencia: el Clásico Tapatío ante Atlas, donde la presión será máxima y la obligación de ganar, ineludible.

Toluca, por su parte, celebra un triunfo importante ante su público y confirma que sus incorporaciones internacionales pueden marcar diferencia en la lucha por puestos de liguilla.

SV