El portal oficial de la FIFA puso a la venta los boletos para los partidos del Mundial 2026, aunque cabe aclarar que solo se trata de las entradas individuales que incluyen Hospitality. La venta general será hasta el próximo 10 de septiembre.

A falta de menos de un año para que inicie la primera justa que es organizada por tres países (México, Canadá y Estados Unidos), ya están disponibles algunos boletos para partidos de fase de grupos y dieciseisavos de final que se jueguen en ciudades como Guadalajara, Monterrey, y la Ciudad de México.

No son todas las entradas que se venderán; el portal de la FIFA indica que son solo para partidos en los que no juega la selección anfitriona, es decir, los boletos para ver a México no están disponibles aún.

¿Cuánto cuestan los boletos para los partidos del Mundial 2026?

La página oficial de la FIFA, a través del enlace oficial muestra que hay hasta el momento boletos para partidos de la fase de grupos (A, F, H, y K) con precios que van desde los 34 mil 700 pesos en el Estadio BBVA de Monterrey; en el AKRON, de Guadalajara, el de menor costo es de 56 mil 350 pesos; para el Estadio Azteca, hay entradas desde los 73 mil 400 pesos. Vale la pena mencionar que también corresponden a diferentes fechas.

Los boletos más caros se venden hasta en 129 mil 800 pesos, aunque depende de la zona, la sede e incluso de la fase que se esté jugando. Los interesados deben de contar con tarjetas Visa, quienes recibirán cierta preferencia para participar en un sorteo.



Pitchside Lounge

- Asientos ubicados a un costado de la línea de banda

- Servicio de Hospitalidad en todo momento

- Trato exclusivo para el cliente

- Servicio de bebidas Premium

- Alta cocina

- Entretenimiento / Invitados de primer nivel

- Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad)

- Regalos Premium

Precios

Monterrey - 14 de junio: $87,500 MXN / por persona

Guadalajara - 23 de junio: $77,450 MXN / por persona

Monterrey- 24 de junio: $85,500 MXN / por persona

Guadalajara - 26 de junio: $91,500 MXN / por persona

Monterrey- 29 de junio: $102,600 MXN / por persona

VIP

- Asientos elevados en los laterales de los estadios

- Servicio de hospitalidad antes, durante y después del juego

- Relación exclusiva con el cliente

- Servicio de bebidas

- Alta Cocina

- Entretenimiento

- Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad)

- Regalos Premium

Precios

Guadalajara - 11 de junio: $76,450 MXN / por persona

CDMX - 17 de junio: $108,600 MXN / por persona

Monterrey- 20 de junio: $76,450 MXN / por persona

Guadalajara - 23 de junio: $64,400 MXN / por persona

Monterrey- 24 de junio: $73,450 MXN / por persona

Monterrey- 29 de junio: $89,550 MXN / por persona

CDMX - 30 de junio: $129,800 MXN / por persona

Trophy Lounge

- Asientos de primer nivel en los laterales

- Servicio de Hospitalidad antes, durante y después del partido

- Refrigerio de bienvenida

- Relación compartida con el cliente

- Servicio de bebidas

- Menú de autor

- Entretenimiento y experiencias

- Con estacionamiento (sujeto a disponibilidad)

- Regalo conmemorativo

Precios

Guadalajara - 23 de junio: $56,350 MXN / por persona

Guadalajara - 26 de junio: $72,450 MXN / por persona

Champions Club

- Asientos preferentes cerca de los salones hospitalidad

- Servicio de hospitalidad antes y después del partido

- Refrigerio de bienvenida

- Relación compartida con el cliente

- Servicio de bebidas selectas

- Oferta gastronómica: Fusión global

- Entretenimiento

- Sin estacionamiento

- Regalo conmemorativo

Precios

CDMX - 17 de junio: $73,400 MXN / por persona

Monterrey - 24 de junio: $55,350 MXN / por persona

Monterrey - 29 de junio: $77,450 MXN / por persona

CDMX - 30 de junio: $78,500 MXN / por persona

FIFA Pavillion

- Asientos preferentes

- Servicio de hospitalidad antes y después del partido

- Bienvenida festiva

- Servicio de bebidas

- Comida callejera gourmet

- Entretenimiento y experiencias

- Sin estacionamiento

- Regalo conmemorativo

Precios

GDL - 11 de junio: $35,700 MXN / por persona

MTY - 14 de junio: $35,700 MXN / por persona

MTY - 20 de junio: $35,700 MXN / por persona

MTY - 24 de junio: $34,700 MXN / por persona

MTY - 29 de junio: $55,350 MXN / por persona

¿Qué es un boleto con Hospitality para el Mundial 2026?

En su página, la FIFA explica que los paquetes de hospitalidad de la Copa Mundial de la FIFA 26 (boletos con Hospitality) son aquellos abonos que inclluyen entradas y ofertas que proporcionan asientos premium, entretenimiento exclusivo, y comida y bebida de alta calidad, con niveles de servicio que van desde suites totalmente privadas hasta salones compartidos y otras opciones de eventos festivos dentro del perímetro seguro del estadio donde se juega el partido del que se compró, junto con otras experiencias inolvidables adicionales.

