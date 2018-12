El Code queda a deber en mantenimiento y apoyos

La falta de mantenimiento en la infraestructura deportiva que administra el Code Jalisco se ha convertido en uno de los principales claroscuros de la administración 2012-2018, la cual vive sus últimos momentos.

De acuerdo con usuarios de las distintas instalaciones que están bajo las órdenes del organismo rector del deporte en Jalisco, existen algunas fallas que son fáciles de detectar en los diferentes polideportivos del Code, como lo son la Unidad Revolución, la Unidad López Mateos y el Code Paradero.

Mediante un sondeo realizado a usuarios que acuden con regularidad a estas secciones, la falta de agua y papel en los sanitarios, el poco mantenimiento en aparatos para hacer ejercicio y el deterioro de algunas instalaciones, son algunas de las deficiencias que se han presentado.

Berenice Flores, quien es usuaria de la Unidad Revolución, señala que en ocasiones los baños han estado durante semanas sin agua, lo que no es propicio para quienes lo usan, ya que es antihigiénico.

“Vengo en ocasiones, pero lo que sí tengo que decir es que hay veces en las que entras al baño y no hay agua ni para lavarse las manos. En eso si les pediría que tuvieran más atención, pagamos por entrar a la Unidad y es antihigiénico”.

Por su parte, Daniel González, quien visita la Unidad López Mateos, asegura que el personal de mantenimiento tarda mucho en podar el pasto en distintas áreas, situación que da mal aspecto a todo el complejo.

"En muchas ocasiones los propios usuarios se vuelven nuestros guías, porque son demasiadas instalaciones, demasiados gimnasios, se vuelve complejo tener los ojos diariamente en ellos". David Prado, Coordinador de Polideportivos

“Hay mucha maleza en las orillas de la unidad, como que casi no le prestan atención a eso, tardan semanas en podarlo y todo mundo lo sabe. Parece que no tienen personal o no hay equipó para que puedan hacerlo”.

Otra de las quejas que mayor eco han ocasionado entre usuarios es el cierre temporal de las albercas ubicadas en los Polideportivos Code Paradero y Code Alcalde, ya que de acuerdo a fuentes consultadas, éstas llevan más de una semana cerradas porque no hay artículos y personal disponibles para su mantenimiento.

La falta de presupuesto, una de las causas

Una de las causas que ha ocasionado el descuido de estos espacios podría girar en torno al tema del presupuesto destinado para el Code Jalisco, en el que hubo una baja considerable en 2018.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Estado, el Code Jalisco recibió un total de 358 millones, 855 mil 618 pesos durante 2017, mientras que para el ejercicio de 2018, solo recibió 277 millones, 610 mil 967 pesos, es decir 81 millones menos de un año para otro.

Del presupuesto destinado para este año, 250 millones, 382 mil 926 pesos fueron destinados para la gestión administrativa y operativa del Code, rubro en el que está englobado el mantenimiento a los polideportivos.

Satisfacer las demandas de los usuarios es un reto complicado

Los polideportivos del Code se emplean como escuelas, entre ellas las de tenis del Metropolitano. EL INFORMADOR

Dar mantenimiento a toda la infraestructura de la que se encarga el Code Jalisco se ha convertido en un gran reto para esta dependencia.

David Prado, Coordinador de Polideportivos del organismo, señaló que este rubro ha sido complicado y uno de los principales motivos por los que se convierte en una tarea titánica, es la gran cantidad de usuarios que estas instalaciones reciben diariamente.

“Sin duda alguna, el mantenimiento de cualquier instalación deportiva o administrativa o de cualquier índole tiene su complejidad. A final de cuentas el tema del mantenimiento se vuelve realmente un reto para cualquier administración, porque es una gran cantidad de usuarios que nos visita diariamente; en los diferentes polideportivos nos visitan cerca de nueve mil usuarios”.

Pese a esto, Prado aseguró que el Code Jalisco siempre ha buscado la manera de atender las quejas de los usuarios de manera inmediata en cada uno de los polideportivos.

“Siempre tratamos de buscar un punto medio a las cosas. Cuando un usuario no recibe el servicio que espera es lógico que se inconforme. Lo que hemos tratado en función a nuestras posibilidades es atender de manera inmediata. En muchas ocasiones los propios usuarios se vuelven nuestros guías, porque son demasiadas instalaciones, demasiados gimnasios, se vuelve complejo tener los ojos diariamente en ellos. Son situaciones que se presentan, no son del agrado de lo que ellos esperan, pero nosotros tratamos de estar a su servicio”.

Entre robos, miedo y promesas rotas

A través de su cuenta de Twitter, Iván García publicó el estado que guardan las instalaciones en las que entrena. @IVANGARCIAPOLLO

Notablemente molesto por las condiciones en las que trabaja el equipo de clavados del Code Jalisco, el medallista olímpico, Iván García, decidió sacar a la luz un sinfín de temas y problemáticas que sucedieron durante la gestión de André Marx Miranda al frente del organismo deportivo.

Y aunque afirma que llevan años padeciendo por los manejos de esta administración, el “Pollo” aseguró que nunca hicieron públicas sus quejas por el temor a que les bloquearan dentro del organismo que rige el deporte de Jalisco.

“Admitiré que tuve mucho apoyo por parte del Code y de André, pero sólo por redes sociales, porque cuando ganábamos sí salían a decir que ‘orgullo de Jalisco’. Ese fue el apoyo que vi, de lo demás no.

“Lo que puse en mi Twitter es lo que se ha visto en todo el sexenio, pero callamos por miedo a que nos cerraran las puertas en Jalisco, no podíamos hablar de las cosas que pasaban por miedo y porque confiaba en él (Miranda), nos daba su palabra. Durante su gestión no tuve una beca tal cual”.

“Una gran desilusión tu gestión André Marx. Me siento muy frustrado de creer en tus promesas, de apoyarte y que no hayas cumplido con la instrucción de Aristóteles Sandoval. Amo a mi estado y es un honor ser de Jalisco a pesar de entrenar en estas condiciones y no recibir beca de mi estado”. Ivan García

Uno de los problemas que García recuerda con mayor tristeza, es el robo de un jacuzzi que él y sus compañeros compraron con su propio dinero antes de ir a los Juegos Olímpicos de Río. Según explica el “Pollo”, este jacuzzi, el cual necesitan para entrenar durante el invierno, simplemente desapareció de las bodegas del Code y jamás tuvieron explicación alguna.

“Nosotros compramos ese jacuzzi antes de Río 2016, era de los buenos, pero volvimos de los Juegos Olímpicos y ya no estaba en la bodega que lo habíamos guardado. No hay seguridad y de qué se trata. No recuerdo el monto que pagamos por él, pero así haya sido un peso, es algo que yo pagué por no tener lo necesario. Nunca tuvimos respuesta de nada, nos pidieron que no lo hiciéramos público, que los ayudáramos con eso”, reveló.

Entre las situaciones que más desconciertan al medallista en Londres 2012, es que él afirma haber estado en una junta privada en donde Aristóteles Sandoval, gobernador en funciones del Estado, le ofreció a Miranda Campos la posibilidad de darle el monto necesario para solucionar los problemas del Code, sin embargo las demandas de los atletas nunca fueron atendidas.

“Llegamos a hacerle una petición formal con el gobernador, en una junta con Germán Sánchez, André, el gobernador y yo. Ahí escuchamos que Aristóteles le dijo a André que si necesitaba más recurso que se lo pidiera para resolver los problemas que había. Entonces André le dijo que no se preocupara, que todo estaba listo y que el dinero lo tenía disponible, todo esto apenas en junio”, finalizó el clavadista.

A través de sus redes sociales, García denunció las carencias que padecen él y el equipo de clavados del Code.

El “Pollo” hizo énfasis en las goteras del techo, la falta de vestidores, las carencias en los baños, plagas de insectos y la falta de tratamiento en las albercas. A su queja, recibió respuesta del gobernador electo, Enrique Alfaro, quien se comprometió a resolver la situación.