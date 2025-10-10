Gobierno federal refuerza combate a extorsión y desapariciones

El Gobierno federal remarca que la baja de 32% en los homicidios en México entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 se debe a la coordinación con los Estados, la consolidación de la Guardia Nacional y el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación contra el crimen organizado. Sin embargo, se están reforzando las acciones para reducir las extorsiones y las desapariciones, acentuó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, durante un encuentro con medios de comunicación de Jalisco. “Estamos trabajando en el tema de desaparecidos y extorsión”.

Sobre el problema de los desaparecidos, recordó que se avaló una reforma para unificar y mejorar el registro nacional. “El tema es fundamental para el Gobierno federal”.

Apuntó que se requiere de un mejor registro de los casos, las altas y las localizaciones. “En muchos casos no hay actualización de los Estados en el Registro Nacional. Lo primero es saber cuántos desaparecidos hay y homologar los criterios de búsqueda. Y las detenciones son relevantes: una premisa es que, si no detenemos a quienes cometen los delitos, difícilmente bajarán los índices”.

Sobre el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado, enfatizó que se trabaja con inteligencia y que se han dado de baja 90 sitios en internet. “Lo hemos estado combatiendo y hemos localizado a personas”.

Detalló que en marzo pasado fue detenido José Gregorio “N”, “El comandante Lastra”, principal reclutador de jóvenes para un grupo criminal relacionado con el rancho Izaguirre, en Teuchitlán (Jalisco), municipio donde aseguraron otro predio y detuvieron a personas que tenían ficha de desaparecidas.

En cuanto a los operativos en centrales camioneras, recordó que el gobernador Pablo Lemus propuso aumentar las medidas de seguridad. Y se trabaja en ello, así como en un mayor control para identificar a los pasajeros.

Sobre la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la semana pasada se precisó que se fortaleció la confianza ciudadana y la denuncia al número 089, al pasar de un promedio de 349 reportes diarios entre enero y junio a 647 denuncias diarias en los meses posteriores. Hay 386 personas detenidas en 19 entidades.

A nivel nacional, recordó que en el primer año del Gobierno de Claudia Sheinbaum van 34 mil detenidos por delitos de alto impacto, el decomiso de 17 mil 200 armas y la destrucción de mil 564 laboratorios de drogas en 22 estados. “Si sólo lo escuchamos así, no tiene mucho significado… pero son cientos de millones de pesos que no entran a las organizaciones criminales, son cientos de millones de dosis de drogas que se dejan de vender en las calles”.

Insistió en que la coordinación es fundamental con los estados: “El gobernador (Pablo Lemus) ya fue invitado en dos o tres ocasiones con el Gabinete de Seguridad federal… y eso significa más coordinación para operar mejor”.

Ante los retos en Jalisco, prefirió emitir una recomendación general: “La mejor manera de evitar delitos y mejorar la seguridad es reforzar las Policías y Fiscalías estatales con mejores salarios y equipamiento”. Habló del fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia, que tiene mayores capacidades legales y operativas. Y mencionó la reestructuración de la Unidad de Inteligencia Financiera para trabajar directamente con la Fiscalía en el congelamiento de cuentas del crimen organizado y en ejercer acción penal contra los delincuentes.