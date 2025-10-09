En un ambiente de alegría y fe, Isabella y André Guzmán Martínez recibieron su Primera Comunión en el templo de San José María Escrivá de Balaguer. Orgullosamente acompañados por sus padres, Ernesto Guzmán y Jo Martínez, vivieron una ceremonia presidida por el Pbro. Francisco González, quien felicitó a los hermanos por este paso tan significativo en su vida espiritual. Como padrinos, André contó con Omar Navarro y Deborah Camarena, mientras que Isabella fue acompañada por Sergio Fernández y Michelle Beltrán.

Después de la misa, la celebración continuó en Gavaréa Terraza, donde se reunieron 240 invitados entre familiares y amigos. El evento destacó por la organización de Jo Martínez y los arreglos florales de Lulu Sayeg.

El menú incluyó cocina italiana y un Candy Bar de Soho, mientras los niños disfrutaron de juegos y actividades que mantuvieron la convivencia animada durante toda la tarde. Como recuerdo de este encuentro de fe, todoslos invitados recibieron una imagen de la Virgen.

