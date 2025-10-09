Jueves, 09 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Primera Comunión

André e Isabella reciben la Primera Comunión en familia

Como recuerdo de este encuentro de fe, todos los invitados recibieron una imagen de la Virgen.

Por: Christian Pérez

André e Isabella Guzmán Martínez con Ernesto Guzmán y Jo Martínez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

André e Isabella Guzmán Martínez con Ernesto Guzmán y Jo Martínez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Regina Navarro García y Daniela Contreras. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 9 de octubre 2025

Regina Navarro García y Daniela Contreras. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 9 de octubre 2025

Andrea Castro. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Andrea Castro. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Mónica Rojo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Mónica Rojo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Paola y Natalia Guzmán. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Paola y Natalia Guzmán. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Fabiola Martínez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Fabiola Martínez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Omar Navarro y Deborah Camarena. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Omar Navarro y Deborah Camarena. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Marcela Cuesta, Daniel y Daniel Orendain. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Marcela Cuesta, Daniel y Daniel Orendain. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Paulina Richaud y Mariana María del Carmen. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Paulina Richaud y Mariana María del Carmen. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Sergio Fernández y Michelle Beltrán. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Sergio Fernández y Michelle Beltrán. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ivonne Orendain y Anel Fregoso. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Ivonne Orendain y Anel Fregoso. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Sara Orendain y Pía Aldrete. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Sara Orendain y Pía Aldrete. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Malú Lara. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre de 2025

Malú Lara. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre de 2025

En un ambiente de alegría y fe, Isabella y André Guzmán Martínez recibieron su Primera Comunión en el templo de San José María Escrivá de Balaguer. Orgullosamente acompañados por sus padres, Ernesto Guzmán y Jo Martínez, vivieron una ceremonia presidida por el Pbro. Francisco González, quien felicitó a los hermanos por este paso tan significativo en su vida espiritual. Como padrinos, André contó con Omar Navarro y Deborah Camarena, mientras que Isabella fue acompañada por Sergio Fernández y Michelle Beltrán.

Después de la misa, la celebración continuó en Gavaréa Terraza, donde se reunieron 240 invitados entre familiares y amigos. El evento destacó por la organización de Jo Martínez y los arreglos florales de Lulu Sayeg.

El menú incluyó cocina italiana y un Candy Bar de Soho, mientras los niños disfrutaron de juegos y actividades que mantuvieron la convivencia animada durante toda la tarde. Como recuerdo de este encuentro de fe, todoslos invitados recibieron una imagen de la Virgen.

CP

Temas

  • Primera Comunión
  • Jo Martínez
  • André Guzmán
  • Michelle Beltrán
  • André Guzmán Martínez
  • Isabella Guzmán Martínez
  • Beatriz Esquer
  • Marcela Cuesta
  • Joanna Padilla
  • París Miranda
  • Natalia Guzmán
  • Pía Aldrete
  • Sara Orendain
  • Paola García
  • Paulina Camargo
  • Rodrigo Lazcano
  • Cris Chacón
  • Santiago Aguilar
  • Bernardo Aguilar
  • Diego Ruiz
  • Santiago Valencia
  • Constanza Guerrero
  • Cecy María del Campo
  • Álvaro Guzmán
  • Marifer Partida
  • Muki León
  • Ismael Guerrero
  • Ale Levy
  • Paulina Richaud
  • Mariana María del Carmen
  • Ernesto Guzmán
  • Omar Navarro
  • Deborah Camarena

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones