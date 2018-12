Iván García explota contra organización del Code

De cara a que arranque la nueva administración del Code Jalisco, el clavadista Iván García explotó en contra de André Marx Miranda, quien todavía ostenta el cargo de director general de esta organización deportiva, la cual es la más importante del Estado.

A través de sus redes sociales, el medallista olímpico calificó como deplorables las condiciones en las que trabaja el equipo de clavados dentro de las instalaciones del polideportivo ubicado en Avenida Alcalde.

"Una gran desilusión tu gestión André Marx. Me siento muy frustrado de creer en tus promesas, de apoyarte y que no hayas cumplido con la instrucción de Aristóteles Sandoval (Gobernador en funciones del Estado de Jalisco). Amo a mi Estado y es un honor ser de Jalisco a pesar de entrenar en estas condiciones y no recibir beca de mi Estado".

"Espero que mi frustración tenga eco en el nuevo Gobierno y se considere la atención a los atletas de alto rendimiento, que las condiciones mejoren. Siempre he representado con orgullo a Jalisco, los resultados ahí están, necesitamos apoyo y confiar en los dirigentes", expresó García, quien dirigió su mensaje a Enrique Alfaro, gobernador electo del Estado de Jalisco, quien realizará su toma de protesta el próximo miércoles.

Entre las carencias denunciadas por Iván se encuentran las goteras del techo, la falta de vestidores, las carencias en los baños, plagas de insectos y la falta de tratamiento en las albercas del complejo.

En respuesta, Enrique Alfaro contestó su queja al clavadista: "Son lamentables las condiciones en las que se encuentran estas instalaciones, Iván. Te puedo asegurar que habrá una reingeniería de fondo al Code. Esta situación no puede seguir así", finalizó Alfaro Ramírez.

