Harfuch y los medios

Dicen que la nueva estrategia de seguridad viene con un bonus: ¡Una gira con medios de comunicación al estilo rockstar!

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anda en tour virtual por los Estados para presumir resultados del primer año de Claudia Sheinbaum. Algo nunca visto: sus antecesores apenas daban entrevistas a los medios nacionales, pero ahora hasta los reporteros locales tienen turno en la fila.

Ayer, Jalisco fue la parada obligada. Entre cifras de homicidios a la baja y elogios a la coordinación e inteligencia, Harfuch hasta tuvo tiempo para lanzar flores a Pablo Lemus por su “buena disposición y coordinación” para bajar los delitos.

¿Sostendrán durante el sexenio federal el nuevo estilo de informar y tomar en cuenta a los medios locales?

¡Ya veremos!



* * *

La respuesta de la oposición a la invitación de Pablo Lemus para dialogar sobre la reforma judicial dejó claro que nadie tiene mayoría calificada para avalar el dictamen, por lo que requieren ponerse de acuerdo.

Sin el respaldo del Partido Verde, los bloques de Morena, PAN, PRI, Hagamos y Futuro señalaron que el proceso legislativo se encuentra en su etapa final y que el Congreso de Jalisco actuará conforme a sus facultades.

Recordaron que el plazo constitucional venció en marzo y que el dictamen ya fue aprobado en comisión y leído en el pleno. Por eso invitaron al gobernador a acudir al Palacio Legislativo “con respeto a la división de Poderes”, para sostener un encuentro institucional a través de la Junta de Coordinación Política.

La pregunta es clave: ¿Visitará Lemus al Legislativo? Porque no recordamos algo similar.



* * *

La contradicción de quienes dicen defender la democracia en ocasiones se remarca.

Desde los pasillos de la UdeG nos cuentan que resulta difícil entender el discurso de quienes aseguran querer democratizar a la Universidad de Guadalajara, pero irrumpen con violencia en las urnas donde los estudiantes ejercen su derecho a elegir libremente.

En concreto, la crítica de un sector universitario es que no hay coherencia entre exigir participación y sabotearla… entre hablar de libertad y negársela a los demás. ¿O qué?

* * *



Esta semana rindió protesta como diputado federal Hernando Castañeda, representante del Distrito 10 de Jalisco, con sede en Zapopan, quien entró en lugar de Omar Borboa (dicen que por motivos personales dejó la Cámara Baja).

Nos cuentan que el joven empresario promete ser una voz destacada en el Congreso, especialmente en temas aduaneros y arancelarios que impactan directamente a la manufactura y la exportación.

Su llegada ha despertado interés entre los sectores productivos, quienes esperan una defensa firme de los generadores de empleo frente a los cambios regulatorios impulsados desde el Gobierno federal.

