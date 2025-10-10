Chivas Femenil, a una victoria de asegurar su lugar en Liguilla

El cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil se avecina, y Chivas se encuentra muy cerca de sellar su boleto a la Liguilla. A 3 jornadas del final, las rojiblancas necesitan una sola victoria para asegurar su clasificación matemática a la fiesta grande, consolidando así una campaña que las ha mantenido entre las protagonistas del certamen.

El conjunto dirigido por Antonio Contreras ha mostrado una mejoría considerable en los últimos encuentros, así como mayor concentración, factores que lo tienen peleando por los primeros puestos de la tabla general. Si bien el objetivo inmediato es confirmar su lugar en la fase final, el equipo tapatío podría aspirar a algo más: finalizar dentro del top 4, una posición que no logra desde el Apertura 2023, cuando llegó a los Cuartos de Final como tercer lugar general.

Actualmente, Tigres, Pachuca y América ya tienen asegurado su pase a la Liguilla, y son precisamente las Águilas quienes marcan el límite superior que Chivas podría alcanzar.

En caso de que las capitalinas tropiecen en alguna de las fechas restantes y las rojiblancas mantengan su buen paso, el Guadalajara podría escalar hasta la tercera posición.

El panorama luce favorable para el Rebaño. Este domingo 12 de octubre a las 11:00 horas, las tapatías recibirán en el Estadio AKRON a Puebla, equipo que atraviesa un complicado momento en el torneo . Las poblanas marchan en el penúltimo lugar de la clasificación con apenas 5 puntos y una sola victoria, por lo que el Rebaño parte como amplio favorito para sumar 3 unidades más y amarrar su boleto.

Más allá de los números, el momento anímico también acompaña al Guadalajara. Con una base sólida en todas las líneas y el regreso de piezas clave que habían estado lejos de su mejor versión, el equipo parece haber encontrado el camino justo en la etapa decisiva del campeonato.

De concretarse la clasificación este fin de semana, Chivas Femenil confirmaría su presencia en Liguilla por doceavo torneo consecutivo, reafirmando su estatus como una de las instituciones más consistentes de la Liga MX Femenil y dejando claro su ambición de pelear por el título.

