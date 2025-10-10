La Selección Mexicana Sub-20 afrontará uno de los retos más significativos en el Mundial de la categoría cuando se mida ante Argentina, único equipo con paso perfecto tras ganar sus cuatro partidos en lo que va del torneo. Ambos conjuntos protagonizarán la llave de mayor expectación de los Cuartos de Final, programada para este sábado 11 de octubre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Tanto la albiceleste como el tricolor vienen de golear en sus respectivos encuentros por los Octavos de Final. Desplegando un juego agresivo en el ataque y sólido en la zona defensiva, lograron posicionarse como dos de los conjuntos más fuertes del Mundial Sub-20. Además, también son parte de los cuatro conjuntos que disputarán los Cuartos de Final que mantienen su invicto, los otros son Noruega y Colombia.

Argentina, la selección más ganadora del Mundial Sub-20 con seis trofeos, busca retomar el título de campeón que no gana desde la edición de Canadá 2007. En el presente certamen, el cuadro sudamericano vapuleó a Nigeria (4-0) en los Cuartos de Final y se convirtió en un conjunto para temer porque, no solo ha derrotado a todo aquel que se le ha puesto enfrente, sino también es la segunda mejor ofensiva con 12 anotaciones.

En tanto que, México, después de salir con éxito del grupo de la muerte, se aprovechó de un endeble equipo de Chile para obtener su primera goleada en el torneo (4-1) y pasar a la siguiente ronda. Manteniendo viva la esperanza de ganar de manera inédita un Mundial Sub-20, liderado por Gilberto Mora, quien ha producido cinco de los nueve goles del Tri con dos asistencias y tres dianas.

Para superar a los argentinos, los dirigidos por Eduardo Arce deberán ir más allá de las individualidades y mostrar gran inteligencia en la toma de decisiones. Especialmente si se considera que, de las tres ocasiones en que ambos equipos se han enfrentado en un Mundial Sub-20, el Tricolor solo ha salido victorioso una vez, en los octavos de final de Nigeria 1999.

Ambas escuadras, con la ilusión a tope y motivados por los resultados que los han acompañado en el actual torneo, saldrán a vencer para dar un golpe de autoridad en su camino por la corona de Chile 2025.

Historial entre Argentina y México en Mundial Sub-20

Nigeria 1999 | | México 4 – 1 Argentina | Octavos de Final

Canadá 2007 | Argentina 1 – 0 México | Cuartos de Final

Colombia 2011 | Argentina 1 – 0 México | Fase de Grupos

Horario, fecha y transmisión

Sábado 11 de octubre

México vs Argentina | 17:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y VIX

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF