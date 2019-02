Carvajal sabe a lo que vino

La responsabilidad de suplir a un referente de los últimos partidos con el Atlas es grande. Esteban Carvajal llega a los Zorros con la intención de hacer olvidar, hasta cierto punto, a Lorenzo Reyes, un bastión en el medio campo que le había dado equilibro al equipo y que se había vuelto fundamental en el esquema táctico del timonel Guillermo Hoyos.

Así lo externó durante su presentación como nuevo jugador y décimo refuerzo del Atlas para este Clausura 2019 el propio andino de 30 años, al señalar también que admira a “Lolo” y lamenta la lesión que sufrió.

“Vengo por un año; y suplir a Lorenzo es difícil, es un gran jugador, lo conozco desde hace tiempo, en Selección y es una lástima lo que le pasó y espero que vuelva pronto para así compartir cancha con él. Vengo de la mejor forma, soy muy táctico, trato de suplir espacios, cubrir a los compañeros e irme al ataque”, dijo Carvajal.

“Lorenzo es tremendo jugador, espero suplirlo de buena forma, vengo a cumplir y sé que lo puedo hacer. He jugado en este puesto (volante defensivo), sé que lo puedo manejar, por eso Guillermo confió en mí y voy a aprovechar la oportunidad”, siguió.

El chileno lanzó el reto, no es muy conocido a nivel mundial a pesar de ya haber vestido la playera de La Roja y compartir vestuario con figuras como Arturo Vidal o el propio Lorenzo Reyes, sin embargo dijo que con el Atlas, la afición lo va a conocer. “Vengo con todas las ganas, me van a conocer en la cancha, soy muy callado, pero dentro del campo soy distinto, que confíen en mí, porque vengo con muchas ganas”, afirmó Carvajal quien llega a los Zorros con un contrato a préstamo por un año con opción de compra.

Sabe acomodarse en cualquier zona del campo

Una de las razones por las cuales la directiva del Atlas decidió contratar a Esteban Carvajal, es por el hecho de que puede jugar en diversas posiciones dentro del campo, como lo puede ser lateral izquierdo o derecho, como un tercer central o bien, medio de contención, principal razón para llegar a los Zorros.

“En realidad, en mi carrera he jugado en varios puestos, y me enseñé a varios movimientos dentro del campo, ahí aprendí a ser central, lateral izquierdo o derecho, jugar de volante central es distinto, tiene movimientos diferentes, ahí me gusta jugar más”, dijo el mediocampista chileno.

Cita con el América en la Fecha FIFA

Atlas y América se volverán a ver las caras, pero ahora será de carácter amistoso, esto ante la pausa en la Liga MX por la Fecha FIFA. El jugo se llevará a cabo el próximo 23 de marzo en el Dignity Health Sports Park, de Carson, California, casa de Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS).

Las Águilas vencieron al Atlas en la Jornada 2 del presente torneo, con marcador de 2-1, en juego que se disputó en la cancha del Estadio Jalisco. En esa ocasión, los goles de los capitalinos fueron obra de Henry Martin y Cecilio Domínguez, mientras que por los rojinegros descontó Osvaldo Martínez.