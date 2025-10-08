La victoria de este miércoles 8 de octubre de la Selección de Egipto por 0-3 ante la de Yibuti significa la clasificación del equipo de Mohamed Salah para el Mundial de la FIFA 2026 y, con ello, la confirmación del boleto número 19 de los 48 disponibles para la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Egipto es el tercer país, después de Marruecos y Túnez, de la Confederación Africana de Futbol (CAF) en lograr el pase a la próxima Copa del Mundo de 2026, en la que el combinado egipcio no comparecía desde la de Rusia 2018.

La CAF otorga 9 plazas directas, además de un cupo en la repesca internacional.

Todas las selecciones que han calificado al Mundial 2026 hasta hoy 8 de octubre 2025

La Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) ya completó sus eliminatorias , con la clasificación de la vigente campeona del mundo, Argentina -que logró en Qatar 2022 su tercera Copa (después de las de 1978 y 1986)-, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

Además de estas seis plazas directas, la Conmebol disponía de una plaza de repesca, que conquistó Bolivia, al concluir séptima de la tabla.

Nueva Zelanda obtuvo la única plaza directa de la Federación Oceánica (OFC), mientras que Nueva Caledonia -que recientemente debutó en el Mundial Sub-20 de Chile- participará en la repesca internacional con el sueño de participar también por primera vez en un Mundial mayor.

Asia concede ocho sitios directos, de las que ya están adjudicados seis (Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia). También otorga un pase para la repesca.

Europa (UEFA) está en plena fase de clasificación y, por el momento, es la única confederación que no tiene ningún equipo asegurado.

Además de los anfitriones, ya clasificados de oficio como coorganizadores, Canadá, Estados Unidos y México, las selecciones que ya obtuvieron su pase al Mundial 2026 son:

Conmebol (Confederación Sudamericana de Futbol): Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia. CAF (Confederación Africana de Futbol): Marruecos, Túnez y Egipto.

Marruecos, Túnez y Egipto. AFC (Federación Asiática de Futbol): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia.

Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia. OFC (Federación Oceánica de Futbol): Nueva Zelanda.

