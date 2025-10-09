Isaac Fonseca busca revancha y triunfo en la “Corrida de las Luces”

La Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara vivirá este viernes 10 de octubre una noche especial con la tradicional “Corrida de las Luces”, en honor a la Virgen de Zapopan. El festejo, que marca el inicio de la segunda parte de la Temporada Grande 2025, comenzará a las 20:30 horas y contará con un cartel de gran atractivo: el queretano Diego San Román, máximo triunfador de este coso; el michoacano Isaac Fonseca, reciente ganador en Madrid; y el joven español Marco Pérez, quien hará su debut en el ruedo tapatío. Los astados procederán de la ganadería zacatecana Boquilla del Carmen.

Para Isaac Fonseca, esta corrida representa algo más que una fecha en el calendario. En entrevista con EL INFORMADOR, el diestro originario de Morelia confesó sentirse motivado por regresar al Nuevo Progreso y con la intención de sacarse “la espinita” de sus anteriores actuaciones en esta plaza.

“Gracias a Dios vuelvo a Guadalajara. Ya llevo dos tardes en las que no he podido triunfar, pero vengo con mucha ilusión y con las ganas de disfrutar esta corrida tan bonita, en honor a la Virgen de Zapopan, a quien mi abuelo le tiene un gran cariño”, expresó el torero, quien atraviesa una temporada mexicana de gran regularidad tras su destacado paso por la Feria de San Isidro en Madrid.

Sobre el encierro de Boquilla del Carmen, Fonseca se mostró esperanzado y confiado en que los toros den juego para el lucimiento.

“Estoy mentalizado, con buena energía para que mi lote me permita disfrutar y demostrar lo que llevo dentro. Boquilla del Carmen ha echado grandes corridas en los últimos años y ojalá me toque uno de esos toros importantes”.

El cartel promete rivalidad y entrega, algo que el propio Fonseca destacó:

“Diego San Román es muy querido en Guadalajara y Marco Pérez viene triunfando mucho en España. Eso genera competencia sana, y cuando hay rivalidad, el público es el que más disfruta”.

Finalmente, el matador michoacano celebró la amplitud de la actual temporada tapatía.

“Que una plaza de tanta categoría tenga tantos festejos es motivo de alegría. Significa afición, empleo y vida para el toro bravo”.

Este viernes, bajo el brillo de las luces y el fervor zapopano, Isaac Fonseca buscará escribir por fin su tarde triunfal en Guadalajara.

