Argelia clasifica para el Mundial 2026

La selección africana se convierte en la número 20 que logra un pase al torneo internacional de futbol organizado por la FIFA

Por: EFE

La CAF otorga 9 plazas directas, además de un cupo en el repechaje internacional. X / @sel_nac

Tras imponerse 0-3 contra Somalia, la selección de Argelia certificó su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Argelia es el cuarto equipo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) –tras Maruecos, Túnez y Egipto– que logra el billete para el Mundial que se disputará el próximo verano en América del norte y en el que participarán 48 selecciones.

La CAF otorga 9 plazas directas, además de un cupo en la repesca internacional.

La Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) ya completó sus eliminatorias, con la clasificación de la vigente campeona del mundo, Argentina –que logró en Qatar 2022 su tercera Copa (después de las de 1978 y 1986)–, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

Además de estas 6 plazas directas, la Conmebol disponía de una plaza de en el repechaje, que conquistó Bolivia, al concluir séptima de la tabla.

Nueva Zelanda obtuvo la única plaza directa de la Federación Oceánica (OFC), mientras que Nueva Caledonia participará en el repechaje internacional con el sueño de participar también por primera vez en un Mundial absoluto.

Asia concede 8 plazas directas, de las que ya están adjudicadas 6 (Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia). También otorga un pase para el repechaje.

Europa (UEFA) está en plena fase de clasificación y, por el momento, es la única confederación que no tiene ningún equipo asegurado.

Además de los anfitriones, ya clasificados de oficio como coorganizadores, Canadá, Estados Unidos y México, las selecciones que ya obtuvieron su pase al Mundial 2026 son:

  • Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol): Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia
  • CAF (Confederación Africana de Fútbol): Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia
  • AFC (Federación Asiática de Fútbol): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia
  • OFC (Federación Oceánica de Fútbol): Nueva Zelanda

